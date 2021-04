Cronaca



“Restauro delle mura, comune e soprintendenza lavorano assieme”

venerdì, 9 aprile 2021, 11:34

Il comune di Lucca e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara ritengono opportuno precisare che il progetto definitivo di “Restauro e valorizzazione delle Mura urbane di Lucca, miglioramento della sicurezza e visibilità delle cortine e degli spalti” è stato valutato e approvato dall'ufficio periferico del Ministero della Cultura ad eccezione che per alcuni aspetti relativi alle metodologie per la risagomatura dei profili in terra e per la definizione dei supporti per la comunicazione, aspetti sui quali si lavora per una soluzione migliore e condivisa.

Circa le ringhiere di protezione, richieste dal comune per garantire una fruizione più sicura dell'importante monumento cittadino, la Soprintendenza ha autorizzato in quanto le ringhiere sono in parte già presenti, è stata scelta una soluzione leggera che ricalca il modello di quelle già in essere e soprattutto perché il loro posizionamento non determina pregiudizio alla fruizione e alla tutela del monumento.

Nel percorso sopra delineato non vi sono stati contrasti fra il comune e la Soprintendenza che, con spirito di piena e leale collaborazione, stanno lavorando per ottenere il migliore esito possibile nella realizzazione degli interventi.