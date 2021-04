Cronaca



Ritorna la zona gialla

venerdì, 16 aprile 2021, 21:13

di diego venturini

Ritorna la zona gialla. Dopo la Pasqua in rosso, sono tornate le condizioni per permettere al semaforo-Italia di riaccendersi del colore meno restrittivo. Lo ha confermato il premier Draghi nella conferenza stampa di questa sera, fissando il 26 aprile come data della ripartenza.

Sì alle scuole in presenza in zona gialla e arancione, al calcetto all'aria aperta e ai ristoranti aperti la sera, solo, però, con servizio ai tavoli esterni. Risposta affermativa anche per gli spettatori negli stadi, con una capienza massimo di mille persone, dal 1 maggio. Dal 15 dello stesso mese, invece, riaprono le piscine all'aperto, mentre il 1 giugno via libera alle palestre. Il 1 luglio, infine, potranno riprendere le attività fieristiche. Per gli spostamenti, invece, la proposta è quella di un pass vaccinale sul modello dell'Unione Europea.

L'auspicio del presidente del consiglio è che i comportamenti alla base dei protocolli di riapertura siano rispettati, come l'uso delle mascherine e il distanziamento. "Se questi saranno corretti – spiega Draghi -, la probabilità che si debba tornare indietro sulle riaperture è molto bassa, anche perché la campagna di vaccinazione continua ad andare avanti".

Il ministro della cultura Franceschini ha ribadito la riapertura di teatri, cinema, musei e eventi all'aperto, con misure di limitazione della capienza, a partire dal 26 aprile. "Ho inoltre chiesto al Cts un allargamento della partecipazione per gli eventi all'aperto, che spero superino le attuali 400 persone. Abbiamo bisogno tutti di un'estate con piazze e strade che, compatibilmente con la sicurezza, siano pieni di spettacolo, musica, danza e prosa".