Scomparsa Gemma Marcucci, storica commerciante dell'Antica Bottega di Prospero

venerdì, 9 aprile 2021, 20:07

di barbara ghiselli

Gemma Marcucci, commerciante dell'Antica Bottega di Prospero è scomparsa oggi dopo aver lottato, per più di due anni, contro un brutto male che purtroppo è riuscito a vincere. Chi entrava nel negozio di via Santa Lucia, la trovava sempre sorridente e disponibile ad accogliere la clientela perchè Gemma in quel negozio ci è cresciuta e amava molto il suo lavoro. Quando è nata nel 1964, l'attività era infatti di suo padre Vincenzo e lei insieme a suo fratello Francesco e a sua sorella Elisabetta ha respirato sempre l'aria di bottega. Dai primi anni Ottanta aveva preso in mano le redini

della bottega diretta da suo fratello Francesco, con l'aiuto della sorella Elisabetta e, in seguito, insieme al compagno Roberto. Nel 1990 fu deciso di portare delle modifiche alla bottega che fu così rinnovata senza essere snaturata. La bottega di Prospero è infatti uno dei più antichi negozi di Lucca insieme alla gioielleria Carli. Gemma mancherà molto a tutti coloro che l'hanno conosciuta, una persona splendida che un triste destino ha deciso di portarsela via premuratamente. Condoglianze da parte della Gazzetta di Lucca.