Cronaca



Si è spenta la professoressa Nella Rina Sodini

giovedì, 1 aprile 2021, 11:05

Mercoledì 31 marzo, all'età di 95 anni, si è spenta (per cause naturali, no "covid"), fra l'affetto dei suoi cari, la prof.ssa Nella Rina Sodini coniugata in Lazzari, insegnante di matematica presso la Scuola Media Bonagiunta e successivamente presso il Liceo Scientifico Vallisneri di Lucca.

Dopo la pensione decise di impegnarsi nel volontariato sociale (Misericordia di Lucca ed Associazione Volontari Ospedalieri) nonché in quello culturale (Amici dei Musei e dei Monumenti di Lucca).

I figli Mauro, Francesca e Simonetta Lazzari, oltre a tutta la famiglia, comunicano che il funerale si svolgerà venerdì 2 aprile, alle ore 10.00, presso la Chiesa di San Salvatore - P.zza della Misericordia - Lucca.