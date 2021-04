Cronaca



Si getta nel Serchio dal Ponte del Diavolo: drammatiche ricerche nel buio

lunedì, 5 aprile 2021, 22:01

di aldo grandi

L'allarme è scattato intorno alle 21, quando, al centralino del 112, è arrivata una telefonata che segnalava un ragazzo che, raggiunta la sommità del Ponte del Diavolo, è salito sul parapetto e si è gettato nel fiume.



E' stata la fidanzata, che era con lui, a vederlo gettarsi in acqua e a lanciare l'allarme. Infatti, i due erano arrivati al Ponte del Diavolo con l'auto, dopodiché il giovane avrebbe consegnato cellulare e portafoglio alla ragazza e sarebbe corso verso la cima del ponte. La fidanzata ha provato a inseguirlo per farlo desistere, ma non c'è stato niente da fare.

Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco della caserma di via Barbantini a Lucca e i carabinieri della stazione di Borgo a Mozzano, oltre ad un'ambulanza della Misericordia. I pompieri stanno scandagliando la zona dove si è tuffato il ragazzo con l'ausilio di un canotto.

Secondo una prima, sommaria, ricostruzione dei fatti, il giovane, Mario M., 33 anni, che abita a Lucca ma che lavora a Borgo a Mozzano, negli ultimi tempi era profondamente turbato a causa dei problemi di salute del padre.

Le ricerche trovano difficoltà, sia a causa del buio che del fondale del fiume troppo scuro.



Notizia in aggiornamento