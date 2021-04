Cronaca



Stefano Giuntini contro i ristoratori 'ribelli': "Mi fanno rivoltare lo stomaco"

domenica, 11 aprile 2021, 12:41

Il giornalista pubblicista, fondatore de Lo Schermo, organizzatore di spicco del Lucca Film Festival, ha pubblicato uno sprezzante commento verso i ristoratori di #IOAPRO impegnati in una dura lotta per sopravvivere. Pubblichiamo lo screenshot con il testo finito nel mirino di alcuni lettori che non hanno gradito l'esternazione.

Noi, che da sempre siamo con i ristoratori 'ribelli' che, a nostro avviso, hanno pienamente ragione a manifestare contro il Governo e le misure, ridicole, antiCovid, consigliamo l'amico e collega Giuntini ad essere più prudente nei giudizi per non arrecare danni, soprattutto, a coloro che hanno fiducia in lui.

Forse, aggiungiamo, se avesse anche lui un ristorante o un esercizio pubblico chiusi da mesi e gli fosse reso impossibile lavorare, la penserebbe diversamente.

Di cattivissimo gusto per non dire peggio, le affermazioni di una persona che si dice, da sempre, rispettoso della cultura e delle opinioni altrui: arriva, addirittura, a paragonare la presenza in piazza a Montecitorio durante (sic!) la pandemia dei ristoratori senza protezioni alla secondo lui probabile mancanza di attenzione e di pulizia in cucina durante il lavoro. Offensivo e anche, passateci il termine, senza alcun rispetto per chi sta vedendo a rischio la propria sopravvivenza e quella dei propri cari.

Lo diciamo sinceramente e senza timori: uno che rilascia simili affermazioni non ci fa certo una bella figura. E ce ne dispiace.