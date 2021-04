Cronaca



Storie di una corte durante una ordinaria pandemia

giovedì, 29 aprile 2021, 16:53

di chiara grassini

Cesare Lenci se n'è andato via, per sempre. Non tornerà più. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto enorme a corte casetta di Monte San Quirico dove viveva.

I residenti sono senza parole, sconvolti e increduli. Nessuno si sarebbe aspettato una morte improvvisa e tragica.

L'uomo era risultato positivo dopo che Giacomo, uno dei due figli, aveva contratto il Covid-19 sul posto di lavoro. Da circa una settimana l'intera famiglia era in quarantena.

"Cesare hai bisogno di aiuto?","Sei sicuro?", "Dimmi cosa ti manca che te lo lascio davanti la porta di casa" erano le domande più frequenti che Roberto, Lucia o Elza facevano quasi quotidianamente in segno di vicinanza e solidarietà.

Ma il signor Cesare sembrava un tipo quasi riservato da questo punto di vista, come se temesse di disturbare il vicinato che si dava un gran da fare per aiutarlo.

Poi, quel martedì 27 aprile, giorno di Santa Zita. Intorno alle 14 Giacomo chiama a gran voce il padre dalla camera da letto."Papà, papà, papaaa!". Nessuna risposta. Perché mentre continuava a cercare la figura paterna, l'ottantenne giaceva già sul pavimento del salotto dietro la poltrona sulla quale sedeva ogni volta che giocava una squadra di calcio.

Quel giorno una scena agghiacciante, da non dimenticare. Claudio seduto in cucina con lo sguardo perso nel vuoto e respiro affannato da un lato, dall'altro, a pochi metri di distanza, Cesare che dormiva profondamente.

Nessuno dei vicini ha potuto fare niente se non guardare dalla graticola della finestra quello che stava accadendo.

"Claudio, ti chiamo l'ambulanza, mettiti la maglia. Lo vedi che respiri male" sono state le parole di Daniele mentre si metteva in contatto con il 118.

"Claudio, ti chiamo l'ambulanza e ti porta in ospedale" insisteva per il bene del ragazzo in attesa di essere trasportato al San Luca insieme al fratello, che in quel momento si trovava in camera da letto.

Arrivati i soccorsi si sono recati in cucina dove lo hanno controllato prima di essere caricato sulla Misericordia.

Questo è quanto accaduto il giorno di Santa Zita, una data che rimarrà impressa nella memoria dei residenti della corte. Quell'uomo riservato e che non voleva scomodare i vicini di casa, è volato in cielo senza dire niente a nessuno. Così, nel silenzio, ha lasciato gli amici di una vita, portando via con sé un pezzo di storia che non tornerà mai più.

I figli sono stati ricoverati in ospedale e uno in condizioni gravi in terapia intensiva con un'embolia polmonare. Combatte tra la vita e la morte. Giacomo è fuori pericolo, ma gli è stata diagnosticata una lesione al fegato oltre a presentare i sintomi della polmonite. Storie di ordinaria pandemia.