Tambellini in visita alla scuola “Giusti” di Sant'Anna

Altri articoli in Cronaca

giovedì, 15 aprile 2021, 17:29

Il presidente della Fondazione Banca del Monte di Lucca, Oriano Landucci, insieme al vicepresidente Andrea Palestini, al presidente della Fondazione Lucca Sviluppo, Alberto Del Carlo, esprime cordoglio per la scomparsa di Francesco Petrini, già dirigente scolastico, fondatore dei Custodi della Città per gli Stati Generali della Cultura

giovedì, 15 aprile 2021, 16:36

Il portale web dell'anagrafe ha emesso il 36% dei certificati comunali nei primi tre mesi dell'anno, 8% in tabaccheria dopo la convenzione con il comune di Lucca

giovedì, 15 aprile 2021, 15:40

Dopo le immagini di animali da apporre sulle porte delle camere, altra originale donazione della ditta Civas di Lucca, che - nella hall del “San Luca” - ha consegnato le sua ultima creazione alla direttrice sanitaria del presidio Michela Maielli, alla responsabile della Pediatria Angelina Vaccaro, alla coordinatrice infermieristica Paola...

giovedì, 15 aprile 2021, 15:24

Una Renault Clio è finita nel fossato secco in viale Carducci, ma fortunatamente non c'è stato alcun ferito: questo il bilancio di un incidente avvenuto verso le 13

giovedì, 15 aprile 2021, 10:07

Mario Pardini, ex presidente di Lucca Crea e tra i candidati a sindaco per le prossime elezioni amministrative del 2022, è stato colpito dal Coronavirus e si trova, attualmente, in quarantena presso la propria abitazione di Monte S. Quirico

giovedì, 15 aprile 2021, 09:20

Da Massimiliano Martinelli del Borghetto a Giovanni Martini del Caffè Monica passando per altre decine di imprenditori che sono partiti con Tni alla volta di Roma e, al ritorno, la decisione di fermare il traffico per protesta. VIDEO