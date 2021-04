Tornano le visite guidate all’ex ospedale psichiatrico di Maggiano

Altri articoli in Cronaca

giovedì, 29 aprile 2021, 15:44

La forza di volontà smuove le montagne. Antonio Alfieri, ristoratore sassolese, non solo lo conferma, ma dà prova di coraggio e tra esattamente una settimana, giovedì 6 maggio, scenderà in piazza a Roma accompagnato da una ventina di associazioni per combattere contro le restrizioni ancora vigenti

giovedì, 29 aprile 2021, 12:30

Venerdì si è svolta l’assemblea ordinaria dei soci dell’Associazione Lucchesi nel Mondo in occasione della quale, oltre all’approvazione del bilancio 2020, la presidente Del Bianco ha provveduto ad illustrare la relazione di missione relativa al precedente esercizio finanziario

giovedì, 29 aprile 2021, 11:04

"L'Italia si cura con il lavoro": è lo slogan che quest'anno è stato scelto da Cgil-Cisl-Uil per celebrare il Primo Maggio, la Festa dei lavoratori e delle lavoratrici

mercoledì, 28 aprile 2021, 19:52

Il consiglio direttivo del Consorzio Revision Art, costituito da Confartigianato Imprese Lucca, e che ha ben tre sedi dislocate sul territorio provinciale, una a Lucca, una a Capannori e una a Borgo a Mozzano, ha deciso di donare un defibrillatore al Villaggio del Fanciullo

mercoledì, 28 aprile 2021, 19:40

Lutto in Lucchesia per la scomparsa di Calogero La Porta, ex comandante della polstrada di Lucca, venuto a mancare nella notte. L'ex vice-questore agrigentino era andato in pensione a fine ottobre del 2018

mercoledì, 28 aprile 2021, 12:41

Quattro nuovi caterattini sono stati istallati sulla canaletta Pontecanale, a San Pietro a Vico. A realizzare l’opera è stato il Consorzio 1 Toscana Nord