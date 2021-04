Cronaca



Uccisa con una coltellata ad Aosta, la sorella disperata scoppia in lacrime: "Era tutto per me"

lunedì, 19 aprile 2021, 13:26

di aldo grandi

Sedici ore di interrogatorio. Gli investigatori della squadra mobile della polizia di Aosta, unitamente al sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale assegnatario dell'inchiesta, le hanno chiesto di tutto e di più. Obiettivo, nemmeno tanto celato, cercare una pista, qualcosa che permetta loro di scavare nella vita di sua sorella, Raluca Elena Serban, 31 anni, nata in Romania e fino a qualche tempo fa abitante, con tanto di residenza, a Lucca dove vivevano e vivono tuttora anche la sorella e la madre.

Per Alecsandra Ada, Raluca era tutto oltre al figlioletto. Era una ragione di vita. Erano cresciute insieme e a Lucca avevano diviso le loro vite fino a quando Raluca non aveva scelto di trasferirsi al nord. Le motivazioni? Non si conoscono o, forse, le conoscerà sicuramente la sorella che, attualmente, è ancora ad Aosta per sbrigare le formalità di questi tragici eventi.

La vittima è stata rinvenuta alcune ore dopo la morte grazie all'allarme dato dalla sorella che, chiamandola al cellulare, non aveva risposta. La gola squarciata da un fendente, priva di vita in una pozza di sangue rappreso.

Da quel momento per Alecsandra la vita non è più la stessa. Ha dovuto lasciare il piccolo alla mamma che non sta nemmeno tanto bene di salute ed è dovuta partire immediatamente alla volta del capoluogo valdostano dove la sorella risedeva da circa un mese.

"Sono distrutta - ammette prima di scoppiare a piangere - Raluca era tutto per me insieme a mio figlio e adesso non c'è più. Non mi è piaciuto quello che hanno detto e scritto i giornalisti. Hanno anche sbagliato il nome, si chiama Raluca e non ha 32 anni, ma 31. Hanno scritto cose senza nemmeno sapere e io appena rientrerò a Lucca vorrò leggerle per capire perché certa gente scrive quello che scrive così, senza autorizzazione, senza informarsi. Non è giusto. Raluca era fidanzata, aveva vissuto a Lucca per diversi anni e aveva ancora la residenza ufficiale sui documenti. Ci volevamo un bene immenso. Non so cosa possa essere successo, so solo che l'hanno ammazzata".