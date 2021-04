Vigili del fuoco: Scarpellini e Giuliani festeggiano i 30 anni di servizio

Altri articoli in Cronaca

domenica, 4 aprile 2021, 21:40

Sono rimbalzate su tutto il territorio nazionale. Le scene di quanto accaduto sulla Costiera Amalfitana lo scorso martedì non hanno lasciato in silenzio nessuno. Il rappresentanti del movimento Io Apro erano appena giunti a Minori, sulla costiera amalfitana. VIDEO

domenica, 4 aprile 2021, 20:03

L'addetta stampa dell'amministrazione comunale pentastellata e del sindaco Francesco De Pasquale, ex collaboratrice de Il Tirreno, non ha gradito alcuni editoriali del direttore della Gazzetta e ha anche denunciato il direttore all'ordine dei giornalisti

domenica, 4 aprile 2021, 07:20

Un capriolo, proveniente dal centro città, è salito questa mattina sulle mura urbane e, dopo aver attraversato l'asfalto, è saltato oltre il parapetto precipitando sugli spalti e ferendosi alle gambe: troppo gravi le lesioni subìte alla colonna vertebrale. Foto e video del recupero

sabato, 3 aprile 2021, 17:43

Alcune uova di Pasqua sono state donate alla struttura di Pediatria dell’ospedale “San Luca” di Lucca da parte dell’Ordine di Malta

sabato, 3 aprile 2021, 16:10

Nel rispetto delle misure di sicurezza e di distanziamento, la Croce di Legno ha fatto tappa nelle stazioni della “Via Crucis”, alla presenza del parroco dell’ospedale padre Giampolo Salotti e di alcuni componenti del Consiglio Pastorale del San Luca, oltre che di alcuni operatori sanitari, che hanno portato la loro...

sabato, 3 aprile 2021, 14:45

“Squadra che vince non si cambia”: dopo l’esperienza natalizia, ecco l’edizione pasquale dell’iniziativa “Regala un sorriso”, progetto nato dalla collaborazione tra la Croce verde P.A. Lucca e l’Associazione Cuochi Lucchesi per permettere alle famiglie in difficoltà di avere dei pasti completi a domicilio in occasione delle festività in arrivo