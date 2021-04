Vigili del fuoco, va in pensione il capo reparto Guido Tolomei

Altri articoli in Cronaca

giovedì, 1 aprile 2021, 11:05

Mercoledì 31 marzo, all'età di 95 anni, si è spenta (per cause naturali, no "covid"), fra l'affetto dei suoi cari, la prof.ssa Nella Rina Sodini coniugata in Lazzari, insegnante di matematica presso la Scuola Media Bonagiunta e successivamente presso il Liceo Scientifico Vallisneri di Lucca

giovedì, 1 aprile 2021, 10:44

Il Concept, cosi come il testo e la voce fuori campo sono di Samuele Cosentino, la direzione della fotografia, le riprese ed il montaggio sono di Frank Andiver e la musica inedita è stata scritta appositamente dal compositore Giuseppe Carpano assieme a Frank Andiver. VIDEO

giovedì, 1 aprile 2021, 09:51

Le misure sono valide dal 7 al 30 aprile : i punti salienti riguardano la soppressione della zona gialla, il ritorno in classe fino alla prima media e l'annullamento del potere delle regioni in materia di chiusura scuole

mercoledì, 31 marzo 2021, 19:01

Mohamed El Hawi per gli amici Momi da Firenze, Antonio Alfieri da Sassuolo, Umberto Carriera da Pesaro, Biagio Passaro da Modena, tutti in tour lungo la Penisola, sono stati cacciati dal sindaco di Minori solo perché avevano osato sedersi ad un tavolo in riva al mare per mangiare un panino...

mercoledì, 31 marzo 2021, 18:56

Patrocinio, valorizzazione e promozione delle attività che fanno consegne a domicilio: il comune cerca immagini, filmati, testi, foto per creare un grande collage della Lucca che si è rinnovata, reinventata e mai fermata in questi mesi

mercoledì, 31 marzo 2021, 16:49

Torna l'appuntamento con le Pulizie di Primavera, l'iniziativa, promossa da Sistema Ambiente e Comune di Lucca, che consente ai cittadini di liberarsi dei rifiuti ingombranti senza recarsi alle stazioni ecologiche e senza prenotare il ritiro a domicilio