A Lucca: non solo torri e campanili... ma anche qualcosa di peggio e di orribile

lunedì, 24 maggio 2021, 22:30

Un lettore ha scattato, dalle mura, questa immagine dei tetti del centro storico cittadino: pensate anche voi quello che pensiamo noi? Possibile che la soprintendenza non intervenga per porre fine al dilagare di paraboliche a attrezzature varie? Di questo passo cosa resterà dei meravigliosi tetti lucchesi? Non è anche questo un modo come un altro per deturpare l'arredo urbano di una città i cui tetti hanno attraversato secoli senza essere devastati? O, forse, questa è l'ennesima forma di integrazione, di concessione, di sostituzione più o meno etnica cui siamo costretti ad assistere impotenti?

Caro mister Tambellin Man, una volta tanto, se ci sei, batti un colpo e dì qualcosa che abbia un senso non solo per i pretoriani che ti scortano, ma anche per tutti i cittadini lucchesi che non ti hanno votato e non ti voteranno mai.