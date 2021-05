Cronaca



Al via la terza edizione de "I fossi dell'arte"

martedì, 11 maggio 2021, 14:50

di chiara grassini

Tornano gli appuntamenti con i "Fossi dell'arte 2021" giunti alla terza edizione.



L'evento, promosso dal pittore Fabrizio Barsotti e patrocinato dal comune di Lucca, è stato inserito nel calendario Vivi Lucca. Le date sono cinque: 15 maggio, 19 giugno,17 luglio, 21 agosto e 18 settembre dalle 16 alle 22 circa. Collabora anche il collettivo "Viva i fossi" a nome di Giuditta Pieroni ed Elisabetta Tuccimei e Arci comitato Lucca Versilia.

"La prima edizione è stata un po' un esperimento - ha affermato Barsotti - Erano sei gli appuntamenti e si sono svolti solo su un tratto di via del Fosso, cioè dal numero civico 129 al 177. Quest'anno sarà un evento in tono minore dovuto alle restrizioni". E infatti niente musica per evitare assembramenti. Gli artisti interessati a partecipare all'iniziativa possono chiamare il pittore al cellulare 3937498290 oppure recarsi direttamente nel suo studio in via del Fosso 153. Al momento si contano una trentina di prenotazioni, ma da oggi a sabato potrebbero essere di più (tempo permettendo).

"Nel 2019 ci furono diverse iniziative - ha spiegato il promotore -: musica per bambini, la presentazione del libro di Martino De Vita, la conferenza dedicata a San Frediano, la sfilata di moda con sete di Maria Maddalena Vertuccio (hanno sfilato le ragazze della sezione moda della scuola Matteo Civitali di Lucca), Pinocchio, a panchina del cuore, il laboratorio per bambini e la Lucida Mansi in carrozza rappresentata da Emanuela Gennai e Benedetta Cinquini".