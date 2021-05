Cronaca



All'ospedale San Luca la giornata mondiale dell'igiene delle mani

mercoledì, 5 maggio 2021, 14:25

di chiara grassini

Oggi è la giornata mondiale dell'igiene delle mani, un'iniziativa promossa dall'organizzazione mondiale della sanità volta a sensibilizzare e a prevenire la trasmissione delle infezioni.



Il personale medico e sanitario del San Luca ha aderito all'iniziativa. Tra esso Tommaso Bellandi che si occupa del servizio pazienti, la direttrice dell'ospedale Michela Maielli, la vicepresidente del comitato di partecipazione aziendale Fabrizia Vornoli, il responsabile igiene ospedaliera Moreno Marcucci e la responsabile percorsi infermieristici Nilla Mazzotti.



Oltre alla loro presenza anche una dimostrazione pratica grazie all'utilizzo di uno scanner prodotto in Ungheria e distribuito in Italia da Neumed s.r.l di Milano.



Che cos'è? Come funziona? Si tratta di uno strumento che controlla automaticamente la pulizia delle mani. Cioè se vengono lavate in modo corretto o sbagliato. Per capire meglio il processo occorre innanzitutto inserire una card sul lato destro dell'apparecchio. Quest'ultima può essere anonima che reca solo dei numeri oppure personalizzata. Una volta letta la carta si introduce all'interno dell'attrezzo ila mano destra che deve essere leggermente aperta. Per farlo bisogna però averla lavata con il gel. Parte la misurazione e la configurazione e sullo schermo appare l'immagine della mano che va rimossa per inserire l'altra. La procedura è uguale alla precedente. Questioni di qualche secondo in modo da lasciare allo scanner la possibilità di elbaorare i dati e fare una corretta analisi. Compaiono due colori, ovvero rosso e verde. Nel primo caso significa che il palmo o il dorso non presenta nessun tipo di infezione, mentre il rosso fa capire che alcuni punti necessitano di una maggiore pulizia e quindi di più gel.



La scansione permette di elaborare anche una percentuale che non deve scendere sotto la soglia del 90 per cento. E infine il database che, grazie auna serie di di statistiche, scarica i dati registrati.



Lo strumento è già utilizzato in altre città come Verona, Padova, Vicenza, all'ospedale universitario di Pisa e a Bologna.