Cronaca



Anpana recupera cucciolo di volpe di 10 giorni a Porcari

mercoledì, 12 maggio 2021, 14:31

Un batuffolino peloso di volpe con ancora gli occhi chiusi: ecco cosa hanno recuperato questa mattina dalla Clinica veterinaria "La Fenice" di Porcari i volontari di Anpana Lucca chiamati, appunto, dai veterinari della Clinica perché fosse trasportata al Cruma di Livorno per le cure e lo svezzamento.

La volpe, una femminuccia, era stata portata nel tardo pomeriggio di ieri sera alla Fenice da alcuni cittadini che l'avevano trovata bordo strada senza i genitori.

Il recupero è stato possibile grazie alla convenzione, siglata la scorsa settimana, tra Anpana e il Comune di Porcari, relativamente al recupero di pulli (uccellini caduti dai nidi) e piccoli selvatici abbandonati dai genitori o orfani.

In pochi giorni sono già 3 i recuperi effettuati sul territorio comunale di Porcari dai volontari di Anpana Lucca: lo scorso anno furono una quarantina.

Il numero da contattare in caso di ritrovi dei suddetti animali è il 366/2780347. Anpana, inoltre, sta cercando volontari che vogliano occuparsi di questo tipo di recuperi. Per informazioni contattare il numero indicato per i ritrovi di pulli e/o piccoli selvatici.