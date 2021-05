Cronaca



Luogotenente Antonio Maccarone, presente! Il ricordo di un 'fratello in Armi'

mercoledì, 5 maggio 2021, 16:59

Chi era Antonio Maccarone? Prima di rispondere a questa domanda faccio una doverosa premessa… stiamo vivendo – da oltre un anno – un periodo buio per tutto il mondo; un virus infame che non fa sconti a nessuno. Oggi ci ha strappato, dal nostro abbraccio, il LUOGOTENENTE ANTONIO MACCARONE. Ovviamente non esistono decessi di serie A e quelli di serie B, ma quando a cadere sotto alla scure di questo maledetto virus è un Uomo così, la rabbia e il dispiacere sono forti come se avessi perso un tuo familiare.

Oggi scelgo di rendere pubblica una lettera che indirizzo a lui per raccontarvi Antonio…

Caro Antonio,

come faccio a trovare le parole per raccontarti a chi non ha avuto il privilegio di incontrarti? Ci provo, ma non garantisco di trovare le parole che meriti, per quanto alta e profonda è la mia stima verso la tua persona; sappi anche perdonare la mia emozione, che non mi è di aiuto a scrivere.

Tu hai incarnato l’archetipo del Comandante di Stazione Carabinieri. Eri in servizio h24, eri al servizio della popolazione ogni istante della giornata. Non ti ho mai visto anteporre le tue esigenze a quelle dell’Istituzione e della popolazione.

È vero i tempi cambiano, la società si evolve e – di conseguenza – l’Arma si evolve, e chi anagraficamente inizia ad avere i capelli bianchi in testa – qualche volta – è costretto a rincorrere la velocità del progresso. Tu questa corsa non l’hai mai voluta/dovuta affrontare, e chi ti ha osservato da vicino ne conosce il motivo: mentre tutti cercano un modello di riferimento da imitare, tu sei rimasto fedele agli ideali propri dell’Arma, quella vera, quella antica, quella della gente. Ai sistemi informatici, alla terminologia new age, alle frasi ad effetto, hai preferito la pragmatica sostanza: conoscenza del territorio, conoscenza della gente, conoscenza dei fatti (che poi niente altro è che la storia del territorio) e il dialogo costante con le persone. Non avevi bisogno di particolari strumenti per operare; conoscevi ogni singolo abitante di Lammari, ne conoscevi vizi e virtù, gli aspetti più personali, profondi e intimi. Nulla sfuggiva alla tua sensibilità, e questo ti consentiva di capire prima e meglio di tutti le dinamiche dei fatti accaduti, fornendo delle chiavi di lettura illuminanti.

Ti ho sempre visto accogliere in ufficio chiunque con un sorriso e con la voce squillante, a volte fin troppo squillante (ma era una tua peculiarità), a cuore aperto, schietto, pronto a concederti alla collettività che individua – da sempre – nei Carabinieri un’ancora di salvezza.

Ti ho visto gioire tante volte, quando sei riuscito – con fatica e passione – a far trionfare la giustizia; ti ho visto rammaricarti per le ingiustizie ed eventi a cui non riuscivamo a porre rimedio come avremmo voluto. I tuoi ragazzi (i tuoi Carabinieri, intendo) si sono sempre stretti a te, come figli. Posso narrare mille episodi in cui ti sei anteposto a loro per assumerti una responsabilità in più per tutelarli, e farti da parte nel momento dei meriti, per lasciare spazio a chi aveva lavorato al tuo fianco. Non hai avuto necessità di frequentare costosi corsi universitari per apprendere il concetto di leader, di Comandante o di Carabiniere, perché lo possedevi nel DNA. Quello stesso sangue che scorre nelle vene di tuo figlio che si è innamorato, anche attraverso i tuoi occhi, dell’Arma dei Carabinieri e, oggi, veste con sentimenti e ideali spiccati gli Alamari sacri.

Mi si susseguono tanti ricordi meravigliosi e indimenticabili della tua persona, anche cose di lavoro “divertenti”… sei riuscito a rendere simpatico anche il robot elettrico che falcia l’erba del cortile della Stazione CC di Lammari… Ambrogio. Anche a lui dedicavi mille attenzioni, perché eri orgoglioso di Comandare una delle Stazioni più belle, anche sotto il profilo estetico, e Ambrogio contribuiva a dare quel senso di ordine, disciplina e pulizia. Curavi la caserma come, se non meglio, curavi casa tua. Si respirava da lontano quel clima di caserma, anche senza varcare la soglia di ingresso.

Potrei continuare a lungo a raccontare aneddoti e imprese meravigliose, ma consentimi di rendere più fruibile e meno intima questa missiva, perché siamo anche un po’ gelosi del tuo ricordo e, condividerlo, non è facile, ma lo facciamo con generosità, quella stessa generosità con la quale tu ci hai accolto ogni giorno nella tua vita.

Capisco che viviamo in una società fatta di superficialità e velocità di interazione, ma quello che tu hai dato a noi colleghi e ai cittadini è così profondamente impresso nella mente e nel cuore che non può essere dimenticato. Sarebbe davvero importante che le nuove leve dell'Arma scegliessero come modello di riferimento persone come te; ciò ci renderebbe sicuri di donare un mondo migliore ai nostri figli!

Caro Antonio è il momento dei saluti… chiudo gli occhi per un attimo… ti vedo in uniforme sulla porta della Stazione che mi saluti con il tuo vocione, la tua cordialità e il tuo sorriso. Ciao Antonio, a te spetta di diritto un posto in quell’angolo di Paradiso riservato a chi ha servito – senza mai risparmiarsi – la Patria; da lì continuerai a guardare con amore i tuoi cari, i tuoi Carabinieri e i tuoi “parrocchiani” (così definivi i cittadini della tua giurisdizione), vegliando su ognuno di loro. Consentimi un G R A Z I E e un forte abbraccio tra Soldati.

Un tuo Fratello in Armi.