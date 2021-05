Cronaca



Cede la pista ciclabile, voragine a San Concordio

martedì, 11 maggio 2021, 16:44

di gabriele muratori

Paura per un cedimento improvviso che si è verificato nel primo pomeriggio di oggi sul viale San Concordio, dove sono letteralmente stati inghiottiti dal terreno diversi metri quadrati della pista ciclabile. A crollare e finire nella cabaletta sottostante è stata tutta la struttura portante della pista, sia il manto soprastante.



Fortunatamente in quel momento non stava transitando nessuna bicicletta o pedone.



Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per transennare la zona e per mettere in sicurezza l'ambente. Intervenuta anche una pattuglia della polizia municipale e il servizio reperibilità del comune di Lucca.