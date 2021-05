Cronaca



Colto da malore mentre passeggia. 70enne si accascia e muore

lunedì, 3 maggio 2021, 13:42

di gabriele muratori

Un uomo di 70 anni, Mauro Massei, residente a Sant'Anna, è deceduto questa mattina intorno alle 10, nel mentre che stava passeggiando a piedi in via Sercambi a San Concordio. A dare l'allarme al 112, un passante che ha notato l'anziano accasciato per terra a bordo strada, angolo tra via Sercambi e via Pascoli, nella zona Incis.

Giunti in pochi attimi sul posto in codice rosso, sia l'ambulanza della Croce Verde di Lucca che l'automedica dal Campo di Marte. Per diversi minuti, i sanitari hanno praticato il massaggio cardiaco e utilizzato tutti i presidi elettromedicali in dotazione, ma per l'uomo non c'era oramai più nulla da fare.

Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri da Cortile degli Svizzeri per l'identificazione dell'uomo e per dirigere le operazioni di recupero della salma.