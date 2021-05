Consegnati al Quartiere Giardino di Pontetetto sei nuovi appartamenti di edilizia residenziale pubblica

Altri articoli in Cronaca

giovedì, 13 maggio 2021, 13:16

No ai test rally abusivi. È netta la presa di posizione dell'Automobile Club di Lucca che, attraverso le parole del presidente Luca Gelli, accende un riflettore sulle prove non autorizzate che periodicamente vengono organizzate sulle strade della provincia di Lucca

giovedì, 13 maggio 2021, 12:59

Allucinante: il ristorante da Tito di Mohamed El Hawi a Novoli è stato chiuso definitivamente con una pec inviata dalla prefettura di Firenze per ripetuta inosservanza dei dpcm anti Covid

giovedì, 13 maggio 2021, 08:06

Importante evento organizzato dalla Commissione Pari opportunità dell’Ordine dei Medici di Lucca in collaborazione col Soroptimist International Club di Lucca. Un webinar su una tematica oggetto di grande discussione in questo momento “Pandemia ombra:la violenza domestica in era Covid 19”

giovedì, 13 maggio 2021, 08:04

"Un piccolo gesto che salva la vita". Questa la frase, che ha scritto il presidente della provincia di Lucca, Luca Menesini, nel suo profilo Facebook, per sottolineare l'importanza della donazione di sangue

mercoledì, 12 maggio 2021, 14:31

Un batuffolino peloso di volpe con ancora gli occhi chiusi: ecco cosa hanno recuperato questa mattina dalla Clinica veterinaria "La Fenice" di Porcari i volontari di Anpana Lucca chiamati, appunto, dai veterinari della Clinica perché fosse trasportata al Cruma di Livorno per le cure e lo svezzamento

mercoledì, 12 maggio 2021, 13:49

Grande soddisfazione in casa del Lions Club Lucca Le Mura per l'elezione dello storico socio e fondatore Giuseppe Guerra a Governatore del Distretto 108 La, al quale fanno riferimento tutti i 92 club della Toscana, che contano complessivamente 3300 soci