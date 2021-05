Covid, dopo il padre muore anche il figlio

Altri articoli in Cronaca

sabato, 15 maggio 2021, 19:18

Una folla colorata, naturalmente rispettosa dei distanziamenti e delle altre prescrizioni per l’emergenza Covid, ha inaugurato stasera, in Piazza Grande, la prima panchina arcobaleno della Città: una cerimonia che si è svolta in occasione della giornata internazionale contro omofobia, bifobia e transfobia

sabato, 15 maggio 2021, 18:07

Quarta multa di 400 euro e 5 giorni di chiusura al gestore del bar di via S. Croce per aver 'ospitato' una persona seduta a bere un drink

sabato, 15 maggio 2021, 17:56

Alfredo Vannini si è spento ieri, dopo una malattia ,alla prematura età di 66 anni.E' stato presidente dell'Aeroclub Lucca fino al 2019 e, come ricordato da Luca Menesini, sindaco di Capannori, in un post su Facebook

sabato, 15 maggio 2021, 14:46

È il titolo dell’iniziativa che il comune di Lucca e il movimento Kethane rom e sinti per l’Italia organizza per domani, alle ore 18,30, in occasione del ricordo di questo importante avvenimento

sabato, 15 maggio 2021, 14:06

Dai successivi accertamenti è emerso che l'uomo, impiegato di banca, era titolare di una licenza per tiro al volo ed era in possesso di diverse armi da fuoco e da taglio, tutte regolarmente detenute

sabato, 15 maggio 2021, 14:01

Il commerciante che deteneva tali armi è stato denunciato all’autorità giudiziaria per i reati di vendita ambulante di armi, detenzione e porto abusivo di armi, nonché per violazioni del TULPS in materia di detenzione di armi