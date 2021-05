Cronaca



Ctt Nord ed Iveco presentano il nuovo bus elettrico

martedì, 11 maggio 2021, 12:23

CTT Nord presenta il nuovo autobus IVECO E-Way Full electric del brand IVECO BUS, il bus urbano 100% elettrico che la casa italiana ha voluto affidare all’azienda per alcuni giorni di test in strada.



Si tratta della terza esperienza con bus a trazione totalmente elettrica a Lucca per CTT Nord che ha inaugurato una primavera di test su strada per verificare le potenzialità e gli sviluppi degli autobus del futuro.

Energia verde per la tua mobilità



Il nuovo IVECO E-Way ha una trazione completamente elettrica ed apre la strada all’E-Mobility ad impatto zero per la città: viaggia senza produrre alcuna emissione e praticamente alcun rumore.



L’IVECO E-WAY Full electric, 9,5 metri di lunghezza e 2,33 metri di larghezza, è ideale per l’attraversamento di strade strette, tipiche dei centri storici. Il veicolo dispone di pianale integralmente ribassato con struttura realizzata interamente in acciaio Inox, pacco batterie ad alta energia a ricarica notturna da 210 KW, motore asincrono Siemens e aria condizionata. L’IVECO E-WAY 9,5 metri è dotato di divisore di separazione del posto guida per normativa anti-Covid, a bordo si contano 65 posti totali, di cui 16 a sedere e uno riservato ai passeggeri con limitate funzioni motorie, il cui accesso è facilitato dalla pedana manuale. La flessibilità dell’IVECO E-WAY 9,5 metri si traduce in uno spazio interno sfruttato al massimo, che può essere equipaggiato con impianti di bordo tecnologici di ultima generazione.

Il Futuro Sostenibile, un progetto condiviso



La conoscenza è la migliore arma per affrontare le sfide future. È per questo che CTT Nord ha avviato, in piena sinergia con le altre aziende del gruppo, una sperimentazione vasta e distribuita su diverse province toscane per conoscere a fondo gli sviluppi della mobilità elettrica. Dopo il primo evento del Gennaio 2020 a Prato, i test sono ripresi nel corso delle ultime settimane anche a Livorno e Prato stessa, ove sia Iveco che altre aziende costruttrici hanno avuto la possibilità di mostrare i propri mezzi e di provarli sulle strade toscane.



Simona Deghelli, Consigliere di Amministrazione di CTT Nord, dichiara: “Continua la sperimentazione dei bus elettrici su rete urbana di Ctt Nord, questo ci permette di testare sul territorio un’alternativa moderna di TPL, la mobilità a trazione elettrica, oggi ha fatto passi da gigante, è ecologica, confortevole per i passeggeri, un connubio intelligente e all'avanguardia per i nostri tessuti urbani”.



Giorgio Zino, IVECO BUS Business Director Italy & Greece Market, ha dichiarato: "L'IVECO E-WAY 9,5 metri è il bus elettrico ideale per città che vogliono un trasporto sostenibile, silenzioso e a emissioni zero. Grazie alle dimensioni ridotte e ai sistemi tecnologici di ultima generazione, l'IVECO E-WAY è un mezzo agile e confortevole, in grado di soddisfare le esigenze di autisti e passeggeri, senza perdere di vista l'attenzione per l'ambiente. IVECO BUS, con la circolazione del bus in prova su strada, vuole incentivare un trasporto sempre più green".