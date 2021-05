Da Altopascio con... la droga

Altri articoli in Cronaca

lunedì, 3 maggio 2021, 20:56

Le volanti della questura di Lucca hanno arrestato ieri uno spacciatore marocchino di 36 anni, Zouhair Abdelouahed, in Italia con carta di soggiorno

lunedì, 3 maggio 2021, 19:45

Un brutto incidente stradale è accaduto alla fine mattinata di oggi, poco prima delle 13.30, sulla via per Camaiore, dove un 19enne viareggino che procedeva verso Lucca con la sua moto, è uscito fuori strada per poi schiantarsi contro il muro di contenimento del poggio del torrente Freddana

lunedì, 3 maggio 2021, 15:02

L'Inter ha appena vinto lo scudetto ed è campione d'Italia. Nelle vie di Lucca migliaia di tifosi hanno sventolato la bandiera della propria squadra e celebrato la vittoria a suon di clacson

lunedì, 3 maggio 2021, 13:42

Un uomo di 70 anni, Mauro Massei, residente a Sant'Anna, è deceduto questa mattina intorno alle 10, nel mentre che stava passeggiando a piedi in via Sercambi a San Concordio

domenica, 2 maggio 2021, 11:10

Il 29 aprile all’ISI Machiavelli si è concluso, con il secondo seminario formativo sulla parità di genere patrocinato dal Coordinamento Nazionale Docenti Diritti Umani, il percorso didattico del Liceo Paladini che ha visto il Triennio dell’indirizzo economico-sociale impegnato ad approfondire la tematica dell’uguaglianza di genere, obiettivo 5 dell’Agenda ONU 2030

sabato, 1 maggio 2021, 22:12

Da giorni si legge dell’accanita saga del progetto sulla ex Manifattura di Lucca e rifletto sull'alta probabilità che anche questo sia destinato a fallire o ancora peggio sia prodromico ad una rigenerazione urbana esogena e probabilmente snaturata.