Danneggia la propria opera sull'emigrazione lucchese davanti porta S. Anna perché 'Nessuno lo ascolta'

lunedì, 17 maggio 2021, 10:11

di aldo grandi

Questa mattina, intorno alle 6, le Volanti sono intervenute nella rotonda antistante Porta Sant'Anna dove una persona stava danneggiando la scultura posta al centro della rotonda dedicata all'emigrazione lucchese. Un sovranista? Un razzista? Un fascista? Nemmeno per sogno.

L'uomo, mediante l'uso di un flessibile, ha staccato quasi tutte le foglie dei rami della scultura e scritto la frase "Oggi è domenica, domani si muore".

L'identificazione dell'uomo, che è stato denunciato per danneggiamento aggravato, ha sorpreso non poco i poliziotti intervenuti, poiché si tratta dello stesso scultore dell'opera, Stefano Pierotti da Pietrasanta, che ha dichiarato agli operatori di aver compiuto il gesto perché "non mi ascoltano".

L'opera venne inaugurata due anni fa e raffigurava un albero, le sue radici e un muro attraversato in obliquo. Oltre il muro, un’ampia ramificazione e le foglie a simboleggiare i germogli del futuro che nascono dal coraggio del passato, di chi ha saputo e voluto attraversare le barriere per creare un domani migliore per sé e per la propria discendenza. Il tutto senza mai dimenticare quel legame, quelle radici che stanno oltre la parete.

Era stato un regalo alla città che la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca aveva voluto fare all’associazione lucchesi nel mondo e alla città, affidando l’incarico a un’artista molto conosciuto come Stefano Pierotti. Un'opera criticata da molti lucchesi noi compresi, sotto il profilo estetico e che va a fare il paio con l'aeroplanino che Pietro Fazzi volle regalare alla città appena fuori il casello autostradale di San Concordio.

Adesso che Stefano Pierotti ha devastato il suo monumento cosa faranno la Fondazione Carilucca e il suo presidente Marcello Bertocchini? Quali sono le ragioni di un gesto senza senso? E cosa resterà, adesso, di questo scempio?