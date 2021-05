Donati alla pediatria zainetti contenenti regali per i bambini

Altri articoli in Cronaca

mercoledì, 5 maggio 2021, 16:59

Si sono mobilitati tutti coloro che, il 25 Aprile, erano al campo Balilla e anche chi si domanda perché la giunta Tambellini ha tolto il proprio 'appoggio' al tradizionale evento di Andrea Colombini. Toccante e ricca di significato storico, sociale, affettivo e politico la lettera di David Levi Minzi, ebreo,...

mercoledì, 5 maggio 2021, 16:59

All'annuncio della scomparsa del luogotenente Antonio Maccarone, 70 anni, colpito dal Covid, un suo fratello in Armi, in servizio non più a Lucca, ha voluto inviarci questa testimonianza che pubblichiamo: commovente, ma sincera e reale. Antonio era proprio così. Giovedì alle 14.30 i funerali alla chiesa di Lammari

mercoledì, 5 maggio 2021, 14:25

Oggi è la giornata mondiale dell'igiene delle mani,un'iniziativa promossa dall'organizzazione mondiale della sanità volta a sensibilizzare e a prevenire la trasmissione delle infezioni. Il personale medico e sanitario del San Luca ha aderito all'iniziativa

martedì, 4 maggio 2021, 21:39

Il vicepresidente della Fondazione Versiliana, imprenditore ed ex commissario regionale della Lega, uomo di cultura e di grande lucidità, distrugge i conati di vomito di una Sinistra dalla spocchia di prima della classe che ama linciare chi non la pensa come lei

martedì, 4 maggio 2021, 12:16

Per la prima volta Andrea Colombini, l'influencer suo malgrado che ha diviso una città, ha aperto il suo Regno Unito a chi vuole raccontarlo senza pregiudizi né paraocchi ideologici. Photogallery di Cip Gheorghita

lunedì, 3 maggio 2021, 21:00

Spaccia droga alla stazione ferroviaria di Lucca, sorpreso e arrestato perché trovato con la cocaina addosso. In casa un bilancino di precisione