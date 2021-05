Cronaca



Due interventi di Pegaso a pochi minuti l'uno dall'altro. Entrambi malori provenienti dalla Garfagnana per l'ospedale San Luca

lunedì, 10 maggio 2021, 19:40

Due interventi dell'eliambulanza Pegaso del 118 Regione Toscana a metà pomeriggio di oggi, avvenuti poca distanza di tempo l'uno dell'altro. Il primo, un'anziana signora colpita da ictus, trasportata in elicottero da Castelnuovo Garfagnana. Il successivo, poco dopo, sempre un signore anziano, colto da problemi respiratori nella zona di Magliana. Entrambi i voli sono atterrati presso la pista di atterraggio sotto gli spalti delle mura urbane in zona Porta Elisa, dove i pazienti sono stati quindi affidati agli equipaggi delle due ambulanze della Misericordia di Lucca che li hanno quindi trasferiti in pronto soccorso per le relative cure.

Gabriele Muratori