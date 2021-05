Cronaca



E' morto Giorgio Serafini

venerdì, 21 maggio 2021, 15:30

di aldo grandi

Non ci vogliamo credere. Non è possibile. Ci avevamo parlato qualche settimana fa e ci aveva detto che non stava molto bene, ma che sperava in un futuro migliore. Suo figlio Michele, invece, lo abbiamo visto di recente e alla domanda su come stesse papà, sinceramente, ci aveva confessato che stava passando un brutto momento, ma che confidavano, tutti, nella cura che un medico gli aveva, ultimamente, prescritto. Ce ne eravamo andati dalla sede della Toyota di Guamo con la convinzione che, presto, lo avremmo rivisto, seduto alla sua scrivania al primo piano, sempre pronto ad accoglierci con un sorriso, con gentilezza, con la capacità, rara, di saper ascoltare.



E' andata così. Giorgio Serafini, 74 anni, se n'è andato poche ore fa, in silenzio, per colpa, presumibilmente, di quella insufficienza renale che lo stava tormentando lui che, anni fa, fu operato per un tumore ad un rene.



Hanno un senso le parole di fronte alla morte? No, non ce l'hanno. O, almeno, non servono a rendere meno doloroso l'addio alla persona amata. Noi conoscevamo Giorgio Serafini da tantissimo tempo, sia per la nostra passione per le auto e, in particolare, quando era Il Concessionario della Bmw a Lucca e non solo, sia perché, di lui ci aveva sempre colpito la sua franchezza, a volte anche brusca, ma che sempre riusciva a farti riflettere. Dicono che, negli affari, fosse un mastino, un imprenditore che sapeva il fatto suo, era sicuramente una persona che amava essere sulla linea del fronte, ma aveva slanci di generosità non facilmente trovabili e che colpivano l'interlocutore.



Era, con Roberto Davini, anche lui deceduto qualche mese fa, l'unico lucchese capace di ammettere la propria appartenenza alla massoneria. Forse, perdonateci l'ironia, adesso, a Lucca, non c'è più traccia di massoni.



Noi lo avevamo cominciato a conoscere un po' meglio dopo la nascita della Gazzetta di Lucca quando non esitò a darci una mano pubblicizzando la sua azienda sulle nostre pagine. Più volte ci aveva sopportato, invitandoci a moderare i toni, a non essere troppo aggressivi, ma mai una sola volta, forse anche non condividendoci, e a differenza di altri, aveva ritirato, o anche soltanto ipotizzato di "ritirarsi" dall'essere insieme a noi.



Quando affrontavamo il tema della sua appartenenza alla massoneria, ci spiegava che, per lui, si era trattato di un percorso importanto anche e, soprattutto, dal punto di vista umano, durante il quale si era imbattuto in persone che avevano in comune con lui il desiderio di rendere la società migliore di come l'avevano trovata.



Giorgio Serafini aveva l'abitudine di essere sempre elegante, indossando abiti, e non solo, di gran gusto. Gli piaceva essere e sentirsi in perfetta forma ed aveva la capacità innata di sapersi relazionare con le persone. Negli ultimi anni era divenuto gonfaloniere della compagnia dei balestrieri alla quale teneva moltissimo e della quale non mancava di sottolineare meriti, successi e pregi. Aveva sperimentato su di sé la sofferenza, ma era riuscito a reagire dimostrando un carattere e una grinta assolutamente invidiabili. Per noi aveva sempre una corsia di accesso privilegiata e, ci piace pensare che, in fondo, quel giornale al quale contribuiva facendo pubblicità gli piaceva proprio perché rispecchiava quella voglia di non rinunciare mai ad essere se stessi.



A Michele, alla moglie e alla famiglia le condoglianze di tutta la redazione.



In foto con il figlio Michele