Famiglia fiorentina rientra in Italia dall'India: accompagnati da Pisa a Careggi dalla Misericordia di Lucca

domenica, 9 maggio 2021, 18:33

di gabriele muratori

Ha fatto rientro in nottata con un aereo militare, una famiglia fiorentina bloccata in India dalla pandemia. Enzo Galli e Simonetta Filippini, entrambi di Campi Bisenzio, erano da giorni imprigionati nella capitale Nuova Delhi a causa del covid che sta devastando il paese e che ha colpito direttamente proprio quest'ultima, costretta al ricovero immediato in uno degli ospedali cittadini, ridotti ormai a enormi lazzaretti.

La coppia si era recata recentemente in India per adottare la piccola Miriam Gemma di due anni, e portarla a vivere con sé in Italia, ma il virus ha colpito Simonetta, la madre adottiva, costringendo tutti e tre a restare bloccati sul posto.

Una situazione brutta e difficile, che purtroppo sta sconvolgendo a dismisura tutto il territorio indiano. Scarsità di medicinali, carenza di bombole di ossigeno, sovraffollamento delle strutture ospedaliere e cure inadeguate, concorrono, giorno dopo giorno a peggiorare una situazione già tragica da tempo, e che ha coinvolto anche la coppia.

Simonetta Filippini, 45 anni, è risultata positiva al virus e per questo ricoverata in ospedale, costringendo il marito e la piccola Miriam a restare bloccati in loco.

Il lavoro svolto dal loro legale, all'ambasciata italiana a New Delhi e dalla Farnesina, ha finalmente permesso in veloce rimpatrio con un aereo privato tedesco che è decollato nel primo pomeriggio di ieri dall'aeroporto della capitale con destinazione Pisa.

Sul posto, ad attenderli, un'ambulanza della Croce Viola di Firenze che ha prelevato padre e figlia per trasportarli rispettivamente all'ospedale di Careggi lui e al pediatrico Mayer la piccola, entrambi ricoverati per accertamenti.

La madre, positiva al covid, è invece stata prelevata dall'ambulanza a biocontenimento della Misericordia di Lucca, attrezzata per i trasporti di pazienti gravemente infetti da malattie contagiose.