Cronaca



Femminismo e femminilità all'americana

domenica, 9 maggio 2021, 08:45

di marina mascetti

La polemica idiota sul bacio del Principe a Biancaneve, da censurare perché lei non era consenziente (!!), è solo l'ultimo episodio della delirante saga del Politicamente Corretto. Sarebbe bene seppellirla con una sonora risata, condita da un altrettanto sonoro "vaffa", invece di ergersi a ipocriti paladini di un Pensiero Unico che più scemo è meglio è.

Questo è l'ennesimo Panem et Circenses, affinchè la plebe discuta di Biancaneve mentre nei piani alti portano avanti la distruzione della civiltà occidentale, cominciando da quella greca e romana che sono all'origine di tutto. Cancel culture – come no! – per sostituirla con qualsiasi altra cultura, purché non sia la nostra. Adesso se la prendono persino con le fiabe.

Negli ultimi decenni abbiamo importato dall'America tutto il peggio, lasciando che il nostro modo di vivere e pensare venisse profondamente modificato da quella che non a caso Karl Popper chiamava «cattiva maestra televisione»; per adeguarci al modello americano – che poi modello non è.

Recentemente Alberto Angela ha mostrato in TV il Colosseo: i combattimenti dei gladiatori, le stragi dei cristiani e lo sterminio feroce di migliaia di animali esotici, che i Romani seguivano con grandissima passione. Poi ha detto: «A quegli spettacoli cruenti assistevano anche i bambini, cosa oggi impensabile: chi di noi porterebbe il proprio figlio a vedere cose del genere?».

Davvero? Quel che si vede oggi in TV è poi così diverso? L'unica differenza rispetto al Colosseo è che gli spettacoli sono finti, ma grazie agli effetti speciali sembrano dannatamente veri. Di vero resiste solo la crudelissima corrida spagnola, dove le sofferenze infitte al toro sono reali e spaventose.

In TV imperversano gli edificanti modelli americani d'intrattenimento della plebe: sparatorie e inseguimenti, rapine, violenze gratuite, ricatti e minacce, uccisioni sadiche e sanguinolente. Certo, sono storie finte, e di solito alla fine "i buoni vincono e il bene trionfa". Con l'effetto collaterale (e intenzionale) di mostrare tutti i giorni a tutte le ore un mondo violento e amorale, al quale vengono assuefatti i bambini che non avremmo mai portato al Colosseo. Una volta adulti, saranno capaci di uccidere, picchiare o stuprare per noia o per divertimento, come se fossero in un videogame.

In questo mondo alla rovescia, i modelli negativi diventano vincenti. Bisogna essere trasgressivi, avere una vita spericolata, stordendosi con l'alcool e le droghe pesanti, magari fumandosi qualche canna che ti dà l'ispirazione. Vizietti innocui, che notoriamente sono molto più salubri del tabacco.

L'alternativa al made in USA è il tradizionale "know how" italico: storie purtroppo vere di mafia, camorra e 'ndrangheta. Cadaveri sciolti nell'acido o murati nei piloni dell'autostrada; attentati dinamitardi dove eroi veri come il generale Dalla Chiesa e i giudici Falcone e Borsellino fanno una brutta fine, e ancora si discute sui colpevoli. Lasciamo perdere gli Anni di Piombo, con tanti poveri morti dimenticati, mentre i terroristi – assassini impuniti – ancor oggi si fanno beffe della (in)giustizia italiana e ci mandano sonore pernacchie dalla Francia o dal Sudamerica.

Lo stesso vale per il mondo del lavoro: si esalta sempre e ovunque il modello americano, sinonimo di efficienza e modernità. Punta sulla quantità e mai sulla qualità: bisogna costruire le macchine più grandi, i grattacieli più alti, affrontando le sfide tecnologiche più assurde che devono sempre essere risolte nel più breve tempo e al minor costo possibile. Devi lavorare come una bestia, senza orari, perché così riuscirai a vincere la sfida emozionante di fare in due giorni forsennati quel che potresti fare tranquillamente in tre.

L'archetipo è l'operaio Stakanov russo degli anni '50, che in confronto a noi se la passava bene: lo Stato russo faceva finta di pagarlo, ma lui faceva finta di lavorare, così erano pari. Non possedeva nulla, ma era felice, come saremo noi nel 2030 secondo Schaube, il Forum di Davos e il Grande Reset.

Adesso invece abbiamo la versione americana Stakanov 4.0, il moderno work-aholic, cioè l'alcolizzato da lavoro. È il criceto che gira nella ruota, sempre connesso e quindi schiavo H24 del suo lavoro. Deve solo eseguire gli ordini dei capi per realizzare gli obiettivi fissati dal 'business plan': produrre di più e rendere sempre di più (a loro) per una paga da fame.

Secondo questo modello neo-schiavista, sterile e deleterio, tutto ruota attorno al credo protestante che il dio denaro sia indice di successo e del favore degli déi. Quel che conta è guadagnarlo, non importa come; essere onesti è un optional. Il lavoro non deve essere gratificante, non si fa per soddisfazione personale, passione o tradizione di famiglia. È diventato una forma di prostituzione volontaria, necessaria per procurarsi i soldi con cui comprare i telefonini 5G o il monopattino.

Gli americani hanno inventato il marketing a fini di lucro, e dopo averlo applicato al commercio sono passati alle relazioni sentimentali, disumanizzandole all'insegna degli interessi materiali. Siccome il denaro è tutto, anche i rapporti interpersonali devono essere regolati da contratto, come i rapporti d'affari. Si fanno accordi prematrimoniali su come spartirsi case, cose e patrimoni in caso di (inevitabile) divorzio. Quando si dice partire col piede giusto: mettiamo le mani avanti... non si sa mai.

Siamo nell'anno di Dante, ma il suo «Amor che a nullo amato amar perdona» o peggio ancora «Amor che nella mente mi ragiona» è diventato pericoloso e sovversivo: non chiede nulla in cambio, ti rende indifeso, non sei competitivo. L'Amore non rende, e quindi non serve, va eliminato assieme alla famiglia.

Non c'è spazio per i sentimenti, per l'arte della seduzione, per il romanticismo. La Bisbetica domata o le Pene d'amor perdute di Shakespeare sono opere maschiliste, per non parlare di Otello, quintessenza della discriminazione razziale.

I modelli proposti dal Circo mediatico alla plebe femminile sono due, senza vie di mezzo: la virago o la velina.

La virago rispecchia l'idea che la donna non debba essere valutata in base al suo aspetto fisico, il che è giusto. Ma da qui agli estremi raggiunti dalle sfigatissime talebane femministe ce ne passa: più racchia sei meglio è, per carità niente trucco o minigonne; segui la Merkel, nota icona di femminilità che tanto piaceva a Berlusconi. (Poi si chiedono perché gli uomini non le desiderino).

La velina è ovviamente la bionda "bbona, tettona e un po' cojona"...; in realtà furbissima, visto che guadagna milioni coi selfie su Instagram e Facebook, proponendosi come icona della masturbazione virtuale via internet. Like come se piovesse.

Le relazioni amorose vanno quindi pianificate nei minimi dettagli! Per questo ci vorrebbe il consenso informato di Biancaneve: il Principe doveva chiederle il permesso prima di baciarla, concordando con precisione durata, modalità, posizione, intensità, data ed ora. E poi il Bacio potrebbe essere contagioso, meglio usare la mascherina.

Sembra di esser tornati agli anni Settanta, coi pallosissimi Intellettuali Impegnati di oggi: gli Influencer. Discutono sui Massimi Sistemi del Mondo, si prendono tremendamente sul serio, e la plebe li ascolta a bocca aperta.

Siamo diventati tutti scemi? Nessuno alza la manina per dire che queste sono idiozie?

Questi sono i nuovi Savonarola del Terzo Millennio, che fanno penitenza con le vite degli altri. Presto ce ne libereremo, ma non finiranno sul rogo: prima o poi una risata o una pernacchia basteranno a seppellirli. Abbiamo fatto Penitenza Sanitaria per un anno e mezzo: adesso basta! Lasciateci almeno ridere di questi cretini!