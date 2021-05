Cronaca



Filippo Giambastiani (Caffè Tessieri) ancora nel 'mirino': Dio perdona, la polizia no

sabato, 15 maggio 2021, 18:07

di aldo grandi

Non c'è pace per Filippo Giambastiani del Caffè Tessieri in via S. Croce. Nonostante domenica scorsa avesse rinunciato alla musica che un dj di fama nazionale sarebbe venuto a suonare fuori dal locale, la polizia non gliel'ha perdonata e, infatti, poco fa, intorno alle 17.30, tre agenti si sono presentati nel bar e lo hanno sanzionato per altri 400 euro - è la quarta contravvenzione - più cinque giorni di chiusura. Il tutto perché, in quel momento, seduto ad un tavolino all'interno del locale, c'era un uomo intento a bersi uno Spritz.

Secondo Giambastiani niente di più, niente di meno e, allora, noi siamo qui a domandare al questore di Lucca se le sembra normale che un titolare di un esercizio pubblico che ha patito le conseguenze non tanto della pandemia quanto delle misure adottate da questa repubblica delle banane, venga sanzionato quattro volte con annessa chiusura di nonsisabene quanti giorni complessivamente.

Perché questo accanimento? Possibile che per una persona seduta ad un tavolino intenta a sorseggiare un drink si proceda con tanta solerzia e senza un briciolo di comprensione?

Appare evidente che Filippo Giambastiani è nel mirino ed è nel mirino perché è una persona che ragiona con la propria testa e rifiuta di vendersi il cervello all'ammasso come, invece, sta facendo la stragrande maggioranza degli italiani convinta che il virus abbia degli orari di contagio e altri di riposo, che colpisca chi sta in piedi e non chi sta a sedere mangiando o bevendo, chi non indossa la mascherina invece di chi corre e fa sport senza il mezzo burqua.