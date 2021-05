Filippo Tessieri non ci sta: "Perché a Veronesi sì e a me no?"

Altri articoli in Cronaca

lunedì, 24 maggio 2021, 15:28

I vincitori per le classi quarte sono i creatori di "Ventilatori portatili" (Gragnano) e per le terze quelli de "Il Carro di Carnevale" (Capezzano Pianore)

lunedì, 24 maggio 2021, 09:15

La Guardia di Finanza di Lucca ha dato esecuzione ad un decreto di confisca nei confronti di un imprenditore 45enne originario di Caserta, residente in provincia di Lucca il cui patrimonio è risultato sproporzionato rispetto al reddito dichiarato

domenica, 23 maggio 2021, 17:42

Un legame che oltrepassa l'aspetto professionale. Insieme fino alla fine nella battaglia per la libertà. Questo e molto altro è Cristiana Francesconi per le Gazzette, paladina di tutti e quattro i quotidiani fondati dal direttore (ir)responsabile Aldo Grandi

sabato, 22 maggio 2021, 21:30

In arrivo nuovi cestini a Villa Basilica: saranno collocati, entro l'estate, in centro e in alcune frazioni del comune, per raccogliere i rifiuti più piccoli ed anche quelli inquinanti

sabato, 22 maggio 2021, 00:35

A pochi chilometri dalla città, sulla via per Camaiore, a S. Martino in Freddana, c'è una struttura di tre ettari immersa nel verde che accoglie grandi e piccoli che vogliono andare alla scoperta di un tempo che fu

venerdì, 21 maggio 2021, 15:30

E' morto, all'età di 74 anni, Giorgio Serafini. Se ne va un pezzo di storia importante dell'imprenditoria lucchese. Da tempo soffriva di una grave malattia ai reni