Cronaca



Fuori strada con la moto, muore un giovane

domenica, 30 maggio 2021, 22:18

di gabriele muratori

Tragico incidente stradale questa sera intorno alle 21.15 in via di Sorbano del Vescovo, al confine tra i comuni di Lucca e Capannori. Un giovane di 37 anni, Michele Catelli, abitante a Sorbano del Vescovo, si è schiantato in sella alla propria moto contro il guard-rail sul ponte che attraversa l'autostrada mentre stava dirigendosi in direzione Verciano. L'impatto è stato violentissimo, probabilmente il conducente ha perso il controllo del motoveicolo ed è stato sbalzato a terra a seguito dell'urto. La moto ha terminato la propria corsa alcune decine di metri dal punto in cui è avvenuto lo scontro.



Sono stati alcuni abitanti della zona, che hanno udito il tonfo, a dare l'allarme e a chiedere l'intervento dei soccorsi. Sul posto un'ambulanza della Misericordia di Lucca con automedica unitamente a due pattuglie della polizia municipale di Lucca e una dei carabinieri.

Foto Ciprian Gheorghita