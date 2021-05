Cronaca



Giorgio Serafini, la famiglia ringrazia per la vicinanza nel dolore

martedì, 25 maggio 2021, 09:07

Elvia, Alessandra e Michele Serafini vogliono esprimere un sincero ringraziamento alle Istituzioni, Associazioni ed a tutti coloro che hanno fatto pervenire attestati di affetto e stima per Giorgio Serafini, in questi giorni di grande dolore per l'improvvisa scomparsa del proprio marito e padre. Il buon ricordo che Giorgio ha lasciato nel nostro territorio mitiga in parte il dolore per la gravosa perdita.