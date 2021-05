Cronaca



Giornata internazionale dell'infermiere, il direttore del dipartimento Gregorini: "Noi ovunque per il bene di tutti"

martedì, 11 maggio 2021, 14:35

"Ovunque per il bene di tutti – Infermieristica di prossimità per un sistema salute più giusto ed efficace" è il tema della "Giornata internazionale dell'infermiere" che si celebra domani, 12 maggio, in occasione dell'anniversario della nascita di Florence Nightingale, la fondatrice delle Scienze infermieristiche moderne.

"Proprio per sottolineare e ricordare questo nostro essere ovunque per il bene di tutti – spiega Mirco Gregorini, direttore del dipartimento infermieristico ostetrico – abbiamo voluto realizzare un video che riassumesse i mille fronti sui quali gli infermieri sono impegnati ogni giorno: dalle visite domiciliari agli ospedali, dai distretti sanitari alle carceri fino a salire a bordo degli elicotteri di soccorso. In questo ultimo anno tutti hanno compreso quanto sia importante l'universalità del sistema sanitario e quanto il ruolo degli infermieri sia centrale per garantire il diritto alla salute. Non vogliamo essere gli eroi delle situazioni disperate, ma vogliamo mettere a disposizione della comunità la nostra professionalità e capacità dando così il nostro contributo da protagonisti del servizio sanitario.



Per questo assieme a tutti gli infermieri dirigenti dell'Azienda USL Toscana nord ovest, Chiara Pini, Moira Borgioli, Paolo Galoppini, Uliana Valleroni, Anna Fornari, Andrea Lenzini e Roberto Giuliani, vogliamo rinnovare il nostro GRAZIE a tutti i colleghi che quotidianamente offrono alle persone ben oltre quanto dovuto nell'adempimento del loro lavoro.



Per il futuro, come indicato nel tema della giornata, lavoreremo tutti insieme per proporre e consolidare un innovativo modello di infermieristica di prossimità, in grado di venire incontro alle esigenze delle persone per la consapevolezza di non essere mai soli".

