Il dermatologo mette in guardia per l'estate: "Occhio alla troppa esposizione ai raggi solari e attenzione alle dermatiti irritative delle mani per l'uso degli antisettici: sì alle creme idratanti"

giovedì, 6 maggio 2021, 07:36

di aldo grandi

Professor Mazzatenta, lei è primario di dermatologia al San Luca. Che cosa significa occuparsi delle malattie della pelle in tempi di Covid?

Certamente ha significato sperimentare, sopratutto nella prima ondata, una grande difficoltà nel prenderci cura dei nostri pazienti anche se di fatto le attività non sono mai state del tutto abbandonate e le prestazioni essenziali sono state sempre garantite. Dopo aver meglio imparato come gestire e in qualche modo convivere con la pandemia nel corso della seconda e terza ondata le attività sono essenzialmente tornate nella norma almeno per quanto riguarda la nostra specialità. Voglio, però, sottolineare come a volte proprio le difficoltà ci danno la possibilità di sperimentare soluzioni nuove e, così, proprio in conseguenza delle limitazioni di accesso dei pazienti abbiamo avuto una forte spinta a ad utilizzare l'invio telematico delle prescrizioni o a supportare in pazienti in televisita e quindi a mettere in pratica modalità di assistenza che rimarranno una opportunità anche dopo la fine di questa emergenza

Il covid ha influenze sulle sintomatologie che riguardano la pelle e gli annessi cutanei?

Il Covid è una infezione che primariamente interessa le vie respiratorie. Tuttavia, come tutte le infezioni virali il Covid può manifestarsi anche sulla pelle in modi che non sono molto diversi da quelli delle classiche malattie dell'infanzia che tutti ricordiamo come ad esempio la varicella o il morbillo. Abbastanza frequente nei pazienti affetti è infatti proprio la comparsa di una esantema, uno “sfogo” avrebbero detto le nostre nonne, che ricorda la varicella. Una manifestazione invece molto particolare e specifica del covid è la comparsa alle mani o ai piedi di arrossamenti che ricordano molto da vicino i geloni. Ancor più caratteristico è il fatto che queste manifestazioni si verificano in pazienti in grado di liberarsi molto rapidamente del virus senza sintomi e senza che ne restino tracce nel sangue. A marzo scorso siamo stati fra i primi al mondo, insieme con colleghi di altre parti in Italia, a segnalare questo fenomeno e a presentarlo alla comunità scientifica internazionale.

Si avvicina la bella stagione. Con la emergenza sanitaria siamo stati costretti a stare in casa o quasi, eppure ci è sempre stato detto, dai nostri nonni, di stare all'aria aperta. Sia sincero: chi ha ragione?

Come avviene praticamente sempre in medicina due raccomandazioni apparentemente contraddittorie possono essere contemporaneamente vere. Quel che cambia è il contesto! Soprattutto nei momenti di picco infettivo la raccomandazione di stare a casa era ed è assolutamente condivisibile perché in assenza di terapie antivirali specifiche e prima della vaccinazione di massa l'unico modo, che ci piaccia o meno, di rallentare, ripeto rallentare, non interrompere, la catena dei contagi è il distanziamento sociale. È una condizione dura, che non piace a nessuno, ma non si può davvero fare diversamente perché solo rallentando la trasmissione si evita che nella catena di trasmissione il virus incontri una persona fragile che da quel contagio avrà una malattia molto grave, anche mortale. Poi è altrettanto vero che l'attività all'aria aperta è certamente salutare e basti ricordare che la stessa OMS raccomanda il movimento come uno strumento essenziale per migliorare la salute cardiovascolare e ridurre i rischi di diabete e sovrappeso. Se poi si debbano fare più o meno dei famosi 10 mila passi al giorno si può discutere, ma è certo che muoversi all’aria aperta fa bene.

Il sole: c'è chi dice che la troppa esposizione fa male alla pelle arrivando, anche, a provocare il cancro e chi, al contrario, sostiene che si tratta di una robusta iniezione di vitamina D che fa bene a tutto, testa compresa.

Beh, anche in questo caso siamo di fronte ad una contraddizione che poi nei fatti non lo è dato che le due affermazioni sono entrambe vere! Il sole è fondamentale per la produzione di vitamina D questo è certo. Ma quanto sole è necessario? Oggi praticamente tutti gli esperti sono concordi nel dire che sono sufficienti 15-20 minuti di esposizione alla luce solare di avambracci e gambe per produrre una adeguata quantità di vitamina D. E torniamo così di nuovo a quanto sia salutare camminare all’aria aperta! Per quanto riguarda invece il rapporto tra sole e tumori le notizie per gli amanti del sole non sono buone. Che ci piaccia o meno tutti i dati, clinici di epidemiologia e di laboratorio, sono totalmente concordi nell'identificare i raggi ultravioletti presenti nella luce solare come cancerogeni. E tutti i dati scientifici ci dicono che l’esposizione prolungata al sole è un fattore di per sé sufficiente per indurre la comparsa sulla pelle di carcinomi e melanomi. Su questo ormai non vi sono più dubbi e per rendere l’idea io faccio sempre questo paragone: il sole fa alla pelle quello che il fumo di sigaretta fa ai polmoni!

Quanto sono necessarie o indispensabili o, paradossalmente, superflue le creme solari per quanto riguarda la salute della nostra pelle?

Domanda difficile che meriterebbe un lungo commento. La questione è infatti molto più complessa di quello che può sembrare; per semplificare potremmo dire che a seconda del tipo di pelle, del luogo dell’ora e della durata della esposizione la crema può essere indispensabile consigliata o al contrario superflua. Un vero paradosso poi è quello per cui si dice che applicare le creme solari è più pericoloso che non metterle! Questo non perché le creme siano pericolose di per sé ma per il fatto che l’applicazione della crema consente alle persone di stare più tempo al sole con conseguente aumento del danno alla pelle!

Virus che girerà, magari, anche in estate, anche se ne dubitiamo fortemente: quali consigli sotto il profilo dermatologico se ritiene siano utili.

Che il virus continuerà a girare è certo e non solo questa estate, ma per molto tempo ancora, come tutti i virus. Per questo l’igiene delle mani con applicazioni ripetute di antisettici, sarà una delle raccomandazioni fondamentali da seguire il che porterà molte persone ad avere una dermatite irritativa delle mani. Per questo il consiglio dermatologico che possiamo dare è quello di applicare alle mani almeno una volta al giorno, ad esempio alla sera delle creme idratanti sia come prevenzione che come cura della irritazione.

Prima dell'avvento della pandemia si era soliti lanciare, ogni anno, allarmi e appelli per il progressivo rischio di avere tumori alla pelle per il famoso buco nell'ozono. Ora non se ne parla più, anche perché l'esposizione alla luce solare è, probabilmente, calata di brutto. Che fare, quindi, all'approssimarsi delle belle giornate primaverili?

Ancora una volta mi tocca fare la parte dell’antipatico e ricordare che, buco dell’ozono o meno, l’esposizione al sole è certamente, senza alcun dubbio, la causa principale della insorgenza del cancro della pelle. Cosa fare quindi è presto detto: cerchiamo di goderci la primavera e l’estate facendo una salutare attività all’aria aperta ma attivando il più importante fattore di protezione a disposizione cioè il buon senso così da evitare di danneggiare irreparabilmente la nostra pelle. E per darvi davvero una idea di quello di cui parlo vi invito a guardare questo filmato (vedere video) sulla rete.

Foto di Ciprian Gheorghita

