Il progetto della Manifattura tra una sua alta probabilità di fallimento ed il rischio di una futura città OGM

sabato, 1 maggio 2021, 22:12

di Giampaolo Imbasciati

Da giorni si legge dell’accanita saga del progetto sulla ex Manifattura di Lucca e rifletto sull'alta probabilità che anche questo sia destinato a fallire o ancora peggio sia prodromico ad una rigenerazione urbana esogena e probabilmente snaturata. Rigenerazione destinata a creare il primo caso di città di provincia con un progetto OGM, assai poco inclusivo sin dal suo concepimento e molto caucasico come stile di governo. Vi spiego meglio se avrete il piacere di seguirmi nel ragionamento su aspettative e rischi insiti qui sotto riportati.

1) il Project Financing (PF) è strumento essenziale per la crescita economica di una comunità cittadina se compatibile con il suo ecosistema. Se è vero che il ricorso al Project Financing (PF) rappresenta al tempo di oggi una fondamentale ed ineluttabile forma di finanziamento di un progetto diretto alla realizzazione e gestione di una infrastruttura o di un servizio nell'interesse della collettività, senza produrre un incremento dell'indebitamento, è vero anche che lo stesso PF costituisce un tema centrale ed essenziale per la crescita economica di un sistema di una comunità cittadina.

Il PF dovrebbe calzare una visione lungimirante dell’opera nel suo contesto futuro, che spesso confligge con la durata di un’amministrazione; funziona se la visione stessa si rivolge alle future generazioni per cui avere servizi efficienti ed occupazione connesse con l’intervento sviluppato sarà un plus per una pluralità di parti interessate: aspettative che, nel caso dell'attuale progetto su Manifattura di Lucca, mi sembrerebbero totalmente disattese.

Lucca non è né una City of Westminster, ma neanche una P.ta Garibaldi (MI) dove un mix di terziario, residenziale di lusso e mall potrebbero coesistere, posto che oggi almeno alcuni di questi segmenti sono considerati posizioni da tenere a debita distanza da investimenti (con consenso in posizione sell). Lucca, dopo questa pandemia, è una città con a fronte un complesso lavoro di pianificazione da sviluppare per creare un ecosistema su cui possa essere attratto un turismo sostenibile e di qualità per il futuro. Un primo dubbio dunque di incompatibilità socio economica e culturale mi viene in mente.

2) Il fisiologico alto tasso di aborto del PF per sottovalutazione di aspetti procedurali

PF significa gestione di un mix ottimale di rischi accettabili o trasferibili. Accettabili e tali da poter essere gestiti internamente da parte dell'amministrazione, ovvero trasferibili ad attori esterni dotati di maggiori capacità di intervento in quanto seriali e professionali. Un PF si configura anche come possibilità di risoluzione di problemi dovuti alla carenza di competenze di tipo procedurale, finanziaria e gestionale da parte pubblica nella valutazione dei progetti. Carenze che ne determinano spesso l’alto tasso di mortalità - pari in Italia a 3 progetti morti su 4 presentati - per mancata comprensione, trasparenza e conoscenza di procedure amministrativo legali in cui mi pare possa ricadere il succitato discusso progetto: oggetto di mio secondo dubbio.

Un PF che nasce con un vizio di forma diviene facilmente oggetto di contenzioso e dunque soggetto a procedure sospensive e ricorsi. E’ molto frequente il caso di illeciti da responsabilità precontrattuale di una amministrazione pubblica, di cui si può leggere sulle testate giornalistiche, che è causa di rallentamenti e realizzazione di progetti interminabili tra i più lunghi in Europa. E’ sufficiente la formazione di un comitato che si faccia promotore di un'azione civile per danno al patrimonio pubblico facilmente calcolabile e dimostrabile per bloccarne lo sviluppo.

3) L’inafferrabile Value for Money di progetto per la collettività; e’ razionale pensare all’impossibilità di poter accontentare il cento per cento delle parti, ma un’analisi di impatto sulla sostenibilità di Value for Money, qui mancante, avrebbe di sicuro indirizzato la maggior parte delle istanze. Analisi divenuta con il tempo fondamentale per una amministrazione pubblica per la verifica di possibili e concrete alternative di scelte progettuali, finalizzata anche alla minimizzazione di rischi di future sottrazioni di risorse ad altri interventi pubblici.

Un'amministrazione comunale che si priva ad esempio di risorse economiche autoliquidanti, quali i parcheggi, che in futuro sarebbero potute servire ad indirizzare altri investimenti non agisce in modo responsabile e prudenziale. Penso ad esempio alla mancanza di attrezzature per parchi verdi, sicuri per bambini, anziani; penso ad una mobilità senza barriere architettoniche, a scuole messe finalmente a norma, a centri per anziani che ne consentano l'inclusione con la rimanente comunità, a cimiteri che non cadano a pezzi, etc. ll terzo dubbio ricade sul Value for Money e gli effettivi impatti per la collettività del progetto.

E’ una scuola di pensiero e di visione di amministrazione pubblica quello che che manca. Dovendo proteggere un patrimonio collettivo nel tempo sceglierei di investire e mantenere posizioni generatrici di cassa, dividendi da società partecipate ad esempio, ma la visione confliggerebbe con quella capitalistica dell'accaparramento di utilities (gas, luce, parcheggi, infrastrutture). La lezione di Autostrade forse non è stata sufficiente e la gestione prudenziale del buon padre di famiglia del bene pubblico non è forse nei cromosomi di molte amministrazioni come la nostra.

4)Mancanza di coinvolgimento di parti interessate nella rigenerazione urbana

Parimenti se il progetto in cui crede il comune non sia stato coinvolgente verso altre parti interessate ed interessabili, se abbia ritenuto sufficiente l’apporto di idee come date per la rigenerazione urbana così come presentata, ha nuovamente sottovalutato il principio di coinvolgimento della cittadinanza nella visione futura della città; progetto che nasce dunque con il difetto congenito di scarsa lungimiranza.

Dove è il vinci tu-vinco io (Win-Win) per le parti interessate? In questo caso se è vero che Il PF non viene concepito per un accaparramento indebito di tipo neocoloniale, al tempo stesso il PF non può essere sostegno alla desertificazione di un territorio a servizio di una qualche opportunità per pochi (consulenti, fondi, advisor, ecc); il PF è opportunità di sviluppo e partecipazione economica, chi ha qualcosa da mettere in base alle proprie disponibilità le metta, anche le idee sono gradite.

Una operazione snaturata dalla logica del socialmente responsabile. Il PF è bene ripeterlo vuol dire socialità e responsabilità al tempo stesso. Se non piace la definizione almeno mi venga concesso di smettere di chiamarlo Project Financing poiché tale non è. Il termine Project Financing diviene un istituto giuridico snaturato delle proprie funzionalità - un PF ibridato o OGM - impropriamente utilizzato al posto di un atto di liberalità donativa da pubblico a privato. Terminologia più corretta di un fatto che costituirebbe un precedente e pericoloso caso di depauperamento di asset di un territorio. Eppure formule di alternative sulla operazione ci sarebbero, che potrebbero migliorarne il ritorno economico e l’impatto futuro verso la cittadinanza, ma forse anche il solo pensiero non è ammesso in democrazia.