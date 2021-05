Cronaca : la lanterna



Il vicepresidente della Fondazione Versiliana Pellati: "Io sto con Colombini e con chi era su quella piazza"

martedì, 4 maggio 2021, 21:39

di francesco pellati

Francesco Pellati, vicepresidente della fondazione Versiliana, interviene con grande intelligenza e senza fare sconti sulla polemica Colombini-Covid-25 aprile e lo fa in maniera devastante per l'intelligenza e la capacità di analisi che applica ad una realtà lontana, per fortuna, anni luce dalla becera ignoranza dei giornalisti dagli occhi foderati di prosciutto:

Caro direttore,

Non conosco Andrea Colombini se non del tutto indirettamente, attraverso quello che ha realizzato in tanti anni di felice attività artistica: mi configuro che, come tutti gli artisti, abbia un carattere esuberante e creativo.

A me pare che il 25 aprile scorso abbia messo i piedi nella trappola della perenne campagna ideologica condotta dal PD e dai sinistri cespugli che lo circondano.

La campagna ha ripreso vigore sostenuta dal neo segretario P.D. Enrico Letta che l’ha estratta dal cassetto in cui Zingaretti l’aveva, pur solo in parte, socchiusa. La spocchia dei primi della classe, tali definiti da Enrico Berlinguer con canonizzazione a mezzo comizio, con Letta è ricominciata a rilucere.

Figuriamoci poi il 25 aprile, data di cui l’ANPI si è impadronita da tempo e guai a toccargliela o anche solo a cercare di condividerla: non deve essere la festa della Repubblica, deve restare la festa dei partigiani comunisti.

Invece il 25 aprile è davvero una bella data perché ci ha liberato dal fascismo senza però consegnarci all’altro orrore secolare, il comunismo. L’abbiamo scampata bella, caro amico e l’abbiamo scampata nonostante l’ANPI e il PCI.

Se ho ben compreso il 25 aprile scorso Colombini ha deposto la bacchetta di direttore e ha promosso o anche solo suggerito un incontro in luogo pubblico a chi voleva esprimere il dissenso alle politiche restrittive del governo, senza bandiere rosse, senza Bella Ciao, senza il comizio di prammatica. Si è impadronito di una piazza violando il diritto di monopolio che la sinistra si è concessa da decenni.

Tralascio l’aspetto normativo: forse ha violato norme vigenti. La giustizia “farà il suo corso”, certamente lasciando fuori dalle sacre stanze ogni aspetto politico. Anche se le ultime vicende giudiziarie, fra il “caso“ Palamara e quello Amara, stanno mettendo a nudo il “sistema” della magistratura di sinistra. Ma per fortuna la Magistratura dispone della maggioranza di giudici che fanno il loro mestiere con competenza ed equità. Auguro a Colombini che la sua modesta vicenda giudiziaria resti fuori dai giochi torbidi del “Sistema”.

Invece spendo due parole sull’aspetto economico/socio/politico presente anche nella manifestazione ispirata da Colombini.

Si può dire che il centro sinistra (di cui fa ormai parte il M5S) è in perenne campagna elettorale difendendo gli interessi di quello che ritiene il suo elettorato prevalente: i dipendenti pubblici, i pensionati, i titolari del reddito di cittadinanza, i lavoratori protetti delle grandi aziende, che a fine mese ricevono il puntuale pagamento della busta paga. In una parola i titolari di reddito fisso che nel 2020 hanno risparmiato 185.000 milioni e li hanno depositati in banca (report Banca d’Italia).

A sua volta il centrodestra difende gli interessi del suo prevalente elettorato: tutti i soggetti che svolgono lavori autonomi e non protetti che da oltre un anno, a fine mese nulla ricevono se non producono ricavi. Bada bene: si tratta nella stragrande maggioranza di “borghesi”, i nemici storici del proletariato.

Trovo umoristico sentire le sinistre accusare il centrodestra di cavalcare le difficoltà a fini elettorali, mentre loro nulla cavalcherebbero.

La manifestazione che Colombini ha indotto (non indetto) il 25 aprile è stata una occasione per rappresentare il disagio, per non dire la disperazione, di quei concittadini lucchesi che hanno dietro di sé un anno a reddito zero e davanti una concreta prospettiva di miseria, altro che risparmi!

Io sto con Colombini e con chi era su quella piazza, molto più autentica di quelle celebrative con i comizi e i concertoni. Fra cui quello di Fedez che l’ha usato per togliersi qualche soddisfazione con i compagni di RAI 3 (la famosa Telekabul) e magari dare un’occhiata a come si sta in politica: morto (politicamente) un comico arriva un rapper a dare una mano ad una sinistra di VIP, attori, cantanti, intellettuali: di tutto, tranne che di gente che tira la carretta giorno per giorno.