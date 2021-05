Installato a Sant’Anna il Dae numero 100 della “Mirco Ungaretti Odv”

Cronaca



martedì, 25 maggio 2021, 15:19

di gabriele muratori

Installato questa mattina, da parte dell' associazione "Mirco Ungaretti Odv" (Organizzazione di Volontariato) presso la pasticceria "da Tiffany" sul viale Luporini a Sant'Anna, il Dae numero 100. "Si tratta di un obiettivo che ci rende orgogliosi di un lavoro iniziato pochi anni fa" – commenta il presidente Stefano Ungaretti, che proprio oggi, oltretutto, festeggia i 40 anni di età. Tutto è iniziato nel 2014 con il progetto "Il Cuore batte per Lucca", appoggiato dall'amministrazione provinciale.



"La nostra associazione è nata nel 2012 a seguito della morte di mio fratello Mirco Ungaretti, avvenuta per arresto cardiaco la notte del 22 giugno 2009. Da quel momento io ed i miei familiari, dopo aver compreso che le manovre di rianimazione cardiopolmonare tramite massaggio cardiaco gli avrebbero potuto salvare la vita, abbiamo voluto partecipare ad un corso di Blsd per imparare queste semplici manovre, e ne abbiamo capito l'assoluta importanza. Mio fratello Mirco è stato per tanti anni volontario della Misericordia di Lucca, nonché uno dei responsabili nazionali delle Misericordie d'Italia nel settore della protezione civile" – continua Stefano Ungaretti – "Abbiamo quindi fondato questa associazione di volontariato per continuare la una missione in suo nome, ovvero insegnare alla cittadinanza, scolaresche, associazioni sportive, comunità parrocchiali, ecc. il massaggio cardiaco con l'ausilio del defibrillatore Dae. Da subito abbiamo ricevuto il benestare da parte della comunità ed enti, ed abbiamo percepito finanziamenti che ci hanno permesso di installare sul nostro territorio colonnine Dae salvavita, posizionati in luoghi strategici, dal centro storico alla frazione di montagna". Con oggi l'associazione raggiunge quindi quota 100. Il Dae 99 è stato installato sul viale Puccini a Sant'Anna, di fronte alla macelleria "Boutique delle Carni" al numero 511, mentre il Dae 100 è stato posizionato all' esterno della pasticceria "da Tiffany" sul viale Luporini sempre a Sant'Anna. "Continua comunque la nostra missione, sia si informazione/formazione, sia di installazione Dae".



Oltre ai 100 Dae installati, sono già parecchie migliaia le persone ad oggi formate con il corso di operatore DAE. "Abbiamo svolto in questi anni, centinaia di corsi di Blsd aperti a tutti e ci siamo adoperati per organizzarne anche nelle scuole del territorio, dalle elementari alle superiori. Vista la mole di lavoro dei nostri volontari, siamo riusciti a creare nuovi formatori tra i docenti delle scuole che in autonomia hanno quindi istruito direttamente i propri alunni". Massaggio cardiaco per l'adulto, per il bambino, per il neonato e le manovre di disostruzione delle vie aeree, sono quindi le manovre che molti lucchesi hanno conosciuto sia grazie all'associazione Mirco Ungaretti, sia grazie ad altre associazioni gemelle sparse per tutto il territorio. Ai due tagli del nastro di stamani, erano presenti oltre ad alcuni cittadini ed alcuni esponenti del comitato Parco di Sant'Anna, i due consiglieri comunali Pilade Ciardetti e Alessandro Di Vito, che si sono detti soddisfatti per il lavoro portato avanti dall'associazione per il bene di tutta la cittadinanza.



"Una collaborazione tra amministrazione comunale e Mirco Ungaretti molto importante da cui si può solo trarne beneficio" – sostiene Ciardetti. "Ho partecipato ai primi corsi organizzati nelle scuole dall'associazione, e posso sostenere a gran voce l'importanza fondamentale dell'insegnamento del Blsd per gli studenti e del buon lavoro della Mirco Ungaretti fino ad oggi" – conclude il dottor Alessandro Di Vito. I due Defibrillatori installati questa mattina, sono stati donati dalla famiglia Crespin, in memoria di Clara e Giovanni, rispettivamente zia e padre della pediatra dottoressa Laura Crespin, anch'essa volontaria dell'associazione.