IOAPRO, Firenze simbolo di rinascita

Altri articoli in Cronaca

domenica, 9 maggio 2021, 08:45

La polemica idiota sul bacio del Principe a Biancaneve, da censurare perché lei non era consenziente (!!), è solo l'ultimo episodio della delirante saga del Politicamente Corretto. Sarebbe bene seppellirla con una sonora risata, condita da un altrettanto sonoro "vaffa", invece di ergersi a ipocriti paladini di un Pensiero Unico...

sabato, 8 maggio 2021, 09:37

Oggi in tutto il mondo si celebra la Giornata mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa: un'occasione di festa per celebrare l'idea del fondatore Henry Dunant e lo spirito di sacrifico e abnegazione dei 17 milioni di volontari, di cui oltre 160mila solo in Italia

venerdì, 7 maggio 2021, 22:45

L'avvocato Riccardo Gambi, legale sia del titolare del Caffè Tessieri sia dei genitori dei due adolescenti che, essendosi sentiti male, avevano chiesto di poter entrare nel bar di via S. Croce, deciso ad andare fino in fondo contro questa vergogna

venerdì, 7 maggio 2021, 16:30

Negli ultimi giorni sono stati realizzati due 'campi prova' sul parapetto esterno della piattaforma San Fediano. Si tratta di due sperimentazioni che mettono a confronto differenti tecniche per il ripristino del parapetto esterno delle mura, estremamente consunto proprio sui margini del bastione che si affaccia su viale Carlo Del Prete

venerdì, 7 maggio 2021, 14:16

Gli agenti della polizia stradale di Viareggio nel pomeriggio di ieri hanno sorpreso un uomo ricercato lungo la bretella autostradale che collega Lucca con Viareggio

venerdì, 7 maggio 2021, 12:06

Incredibile, ma vero: la Digos ha trascorso chissà quanto tempo ad indentificare, compilare e notificare sanzioni a chi si era, semplicemente, trovato in piazza senza mascherina