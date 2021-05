Cronaca



L'assassino ricoverato in psichiatria

sabato, 29 maggio 2021, 22:18

di aldo grandi

Luigi Fontana, 54 anni, originario di Casapesenna, un paesino di 7 mila anime della provincia di Caserta, è un uomo distrutto. Ancora giovane, in fondo, si è dato da solo un taglio definitivo ad ogni prospettiva di vita futura. La gelosia o, meglio secondo alcune indiscrezioni, la convinzione di un tradimento patito, lo hanno gettato nel più profondo sconforto e spinto a commettere un omicidio efferato nei confronti della persona che amava di più e con la quale aveva condiviso trent'anni di matrimonio.

Maria Carmina, per tutti Carmela, Fontana, 50 anni, proveniente da Villaricca, centro abitato di 30 mila abitanti nella provincia di Napoli, di prospettive non ne avrà nemmeno mezza, uccisa come è stata dal marito, sulla base di un sentimento di rabbia, di rancore e di dolore covato, probabilmente, da tempo ed esploso l'altro pomeriggio nell'abitazione in cui la coppia viveva, in via Enrico Fermi ad Altopascio. Il cadavere della donna è a disposizione dell'autorità giudiziaria e soltanto dopo l'autopsia sarà possibile rilasciare il nullaosta per lo svolgimento dei funerali.

Non doveva finire così, invece qualcosa è scattato nella mente dell'assassino, forse l'ennesima lite che ha raggiunto il culmine con il raptus di gelosia e di odio che ha spinto Luigi Fontana a colpire più volte il corpo della moglie per, poi, lasciarla in una pozza di sangue nel corridoio dell'abitazione e riversarsi in strada con le mani ancora insanguinate. Fortuna ha voluto che i due nipoti, figli della figlia, fossero stati portati via da un vicino di casa mentre stavano giocando in giardino nel momento in cui si sono cominciate ad udire le grida provenienti dalla casa.