Cronaca



Le malattie epidemiche nel corso dei secoli raccontate da storici e scrittori: un excursus con il dottor Raffaele Domenici

mercoledì, 26 maggio 2021, 23:51

di diego venturini

Historia magistra vitae, dicevano i latini. Vedevano il passato come chiave di lettura del presente, facendo tesoro delle esperienze umane precedenti attraverso cui calibrare il più prossimo futuro. Spesso sembra, invece, che dalla storia non si sia mai imparato nulla, e che, anzi, l'essere umano sia sempre ricaduto negli stessi errori.

In questo anno e mezzo in cui il Covid ha sbaragliato le nostre vite, più di una volta ci siamo chiesti se tutto questo si sarebbe potuto evitare. Quella attuale non è la prima e (purtroppo ma quasi sicuramente) non sarà l'ultima delle epidemie che hanno colpito l'uomo nel corso dei secoli, nonostante gli ultimi decenni di straordinario progresso scientifico e tecnologico ci avessero dato la mendace sensazione di essere invincibili.

Ma invincibili non siamo e non lo saremo mai, e sarebbe bastato aprire un libro per distruggere la nostra sprezzante convinzione. Fin dall'antichità, i grandi classici della letteratura hanno raccontato come le malattie, di variabile diffusione e gravità, abbiano sconvolto le società colpite. Un interessante excursus di temi, opere e pensieri è stato offerto dal Centro di Cultura per lo Sviluppo di Lucca, attraverso la web conference tenuta dal dottor Raffaele Domenici, già primario dell'unità operativa di pediatria del San Luca e attuale responsabile dell'ambulatorio pediatrico al Centro di Sanità Solidale.

Le riflessioni del dottor Domenici vogliono captare le congruenze tra passato e presente, affinché sia possibile prepararsi e lanciarsi verso un futuro migliore. Partendo dal concetto di "medical humanities", per cui le materie umanistiche diventano strumento necessario alla comprensione antropologica, è stato subito affrontato un bestseller come "La Peste" di Albert Camus, da tanti ripreso in mano nella primavera scorsa data l'attualità del tema trattato. I personaggi del libro di Camus sono traslabili nel nostro periodo in una modalità che fa quasi rabbrividire: il protagonista, il dottor Rieux, viene considerato un eroe, un guerriero in trincea che stoicamente non si abbatte di fronte al nemico invisibile, esattamente come è stato fatto con i sanitari italiani durante i mesi scorsi; oppure i treni che se ne vanno da Orano, città algerina in cui è ambientata la storia che, come i camion di Bergamo, portano via i morti in massa.

E proprio "La Peste" è l'esempio archetipico per eccellenza della tesi di Charles Rosemberg, storico della medicina, che considera un'epidemia come una rappresentazione drammaturgica in tre atti, ovvero tre diversi approcci della comunità alla malattia, in successione cronologica: resistenza ad accettarne l'esistenza, indagine sulle cause e azione collettiva di risposta. Tutti frutto della propensione della psiche umana all'autodifesa e alla tutela dell'io.

Il successo del testo camusiano è dovuto, oltre che all'incredibile tecnica scrittoria, anche all'argomento, la peste, che, nell'immaginario di tutta la storia dell'umanità, è stata la malattia più devastante e distruttrice, con un tasso di mortalità altissimo che, in alcune ondate, arrivò anche al 90 per cento. Ed è proprio grazie alle opere di chi ci ha preceduto che noi possiamo renderci conto di quello che poteva significare un'epidemia pestifera. Tra i tanti, ne parlano Omero, Sofocle, Virgilio e Lucrezio, ma è soprattutto Tucidide, nelle Guerre del Peloponneso, a raccontarci la peste di Atene del 430 a.C., e lo fa con spiccata propensione all'indagine scientifica, mettendo da parte teorie su punizioni divine o catarsi dell'animo.

Non sappiamo con esattezza se quella di Atene fosse peste. Sicuramente lo è quella narrata da Boccaccio nel Decameron, quando nel 1348 il batterio yersinia pestis si ripresentò in Occidente dopo l'ondata giustinianea del 541. Fu un'epidemia che riuscì a dimezzare di netto la popolazione europea, eppure Boccaccio è talmente lucido da riuscire ad affrontare anche il tema politico, con una non troppo velata critica alle decisioni delle autorità per contenere il contagio. E allora il letterato toscano vede nell'amore l'unica via d'uscita dalle disgrazie della peste, incitando i giovani, protagonisti del suo capolavoro, a reagire e rialzare la testa.

Ancor più aspra è la posizione di Manzoni nei confronti dei governanti, dei quali denuncia la dissennatezza delle scelte, preferendo una visione del mondo in ottica cristiana, in cui la divina provvidenza gioca un ruolo chiave e nei confronti della quale l'uomo rimane inerme. Ambientando i suoi Promessi Sposi durante la peste del 1630, Manzoni ci racconta della caccia all'untore (attraverso la Storia della Colonna Infame) che, nonostante in termini diversi, abbiamo vissuto anche noi durante il primo periodo pandemico. Un romanzo attualissimo, soprattutto in termini di "negazionismo": il personaggio di Don Ferrante, infatti, nega fermamente la pericolosità della malattia avvalendosi della logica aristotelica, per poi rimanerne vittima.

Il dottor Domenici ha citato tantissimi altri testi di autori sia italiani che stranieri, tra cui Defoe, Saramago, Roth e Ammaniti. Degno di essere ricordato è Pandemia di Lawrence Wright, scritto qualche anno fa e pubblicato lo scorso aprile, nel quale, in maniera quasi profetica, prevedeva una nuova epidemia che, dopo il confronto con alcuni illustri scienziati, riteneva inevitabile. Inoltre, l'autore descrive minuziosamente tutti gli strumenti considerati indispensabili per arginare il contagio come il lockdown di intere città e la quarantena per i sani che, incredibilmente, hanno visto attuazione in tutto il mondo a partire da marzo 2020.

Nella rassegna di opere presentate, il filo conduttore pare essere composto da tutte le sfaccettature della società umana nei suo approcciarsi ad una malattia epidemica: l'umanità del dottor Rieux di Camus, la ricerca scientifica di Tucidide, l'amore di Boccaccio, la carità cristiana del Manzoni. Tutto fortemente legato dal sentimento di solidarietà umana che, andando a sviscerare il passato e la letteratura che lo racconta, pare essere il vero antidoto contro le tragiche sofferenze umane. È la cultura l'unico rimedio alle angosce dell'animo: dobbiamo vivere con la consapevolezza che, come ci insegna la mitologia, la più bella fenice rinasce sempre dalle proprie ceneri. Anche noi risorgeremo e (lo speriamo tutti) il prima possibile.