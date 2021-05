L'elenco definitivo delle dimore che apriranno in provincia di Lucca

Altri articoli in Cronaca

giovedì, 20 maggio 2021, 14:24

Nella solennità di Pentecoste, domenica 23 maggio, si celebra la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli riuniti insieme nel Cenacolo

mercoledì, 19 maggio 2021, 23:48

Lutto per l'avvocato Florenzo Storelli. La sua mamma, infatti, Tina Tedeschi, 88 anni, è deceduta nella città natale della famiglia Storelli a Bari

mercoledì, 19 maggio 2021, 17:05

La giunta Tambellini piazza panchine e colori arcobaleno, ma si dimentica le cose essenziali come la pulizia e il decoro: così questa mattina si presentava Via del Seminario angolo via di Piaggia con i sacchi Covid aperti e sparsi ovunque

mercoledì, 19 maggio 2021, 13:58

E' stata trovata questa mattina, ormai priva di vita, nella sua casa sopra il locale della sua vita, il Betty Blue in via del Gonfalone, Gloria Biancalana, uno dei personaggi più amati e conosciuti in città

mercoledì, 19 maggio 2021, 13:55

Continua l'attività del Servizio Assistenza Civile del VEOSPSS in provincia di Lucca. Donati test rapidi antigenici per il Covid-19, coperte e mascherine

mercoledì, 19 maggio 2021, 08:35

I carabinieri della stazione di Lucca , a conclusione indagini, hanno denunciato alla procura della Repubblica presso il tribunale di Lucca, per il reato di ricettazione in concorso, G.E. 45 anni, residente a Lucca, pregiudicato e B.A. 26 anni, maghrebino, abitante a Capannori, incensurato