L'importanza di donare: la regione Toscana registra carenze di sangue A- A+ 0- 0+

giovedì, 13 maggio 2021, 08:04

"Un piccolo gesto che salva la vita". Questa la frase, che ha scritto il presidente della provincia di Lucca, Luca Menesini, nel suo profilo Facebook, per sottolineare l'importanza della donazione di sangue. Menesini ha donato il sangue questa mattina e ha evidenziato il problema delle carenze di sangue A- A+ 0- 0+ registrata dalla regione Toscana, invitando chiunque possa donare a farlo.

Come riportato sulla pagina dell'azienda Usl Toscana Nord Ovest: "Donare il sangue è sicuro e non ha alcuna controindicazione. I donatori non devono temere di donarlo perché da una parte non ci sono rischi di nessun tipo e dall'altra continua la richiesta da parte di chi ha patologie o subisce interventi che ne richiedano l'utilizzo. Tutti i centri trasfusionali aziendali hanno messo in atto misure di sicurezza per donatori e operatori: agli accessi ci sono controlli sui donatori, i posti nelle sale di attesa sono distanziati così come sulle poltrone di donazione".

Chi può donare? Donatore può essere chiunque, uomo o donna, di età compresa tra i 18 e i 65 anni in condizioni di buona salute e con un peso superiore ai 50 chilogrammi. Tutti i lavoratori dipendenti hanno diritto alla giornata di riposo retribuita. Chi dona per la prima volta (aspirante donatore) può farlo esclusivamente dopo aver effettuato un colloquio preventivo con i medici ed esami di controllo pre-donazione. La cosiddetta "donazione differita" ha lo scopo di aumentare la sicurezza trasfusionale per i pazienti e tutelare la salute del cittadino.



Sul sito della Azienda USL Toscana nord ovest nella sezione "Come fare per" sono riportate le risposte alle domande più frequenti sull'argomento e indicazioni sul centro trasfusionale più vicino.

Barbara Ghiselli