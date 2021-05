Cronaca



Lions Club, il lucchese Giuseppe Guerra eletto governatore del Distretto 108 La della Toscana

mercoledì, 12 maggio 2021, 13:49

Grande soddisfazione in casa del Lions Club Lucca Le Mura per l'elezione dello storico socio e fondatore Giuseppe Guerra a Governatore del Distretto 108 La, al quale fanno riferimento tutti i 92 club della Toscana, che contano complessivamente 3300 soci.

Dunque, un lucchese è alla guida dell'intera struttura regionale per tutto il prossimo anno lionistico, che si concluderà a fine giugno 2022. A Guerra sono arrivate per prime le congratulazioni del Presidente del Lions Club Lucca Le Mura, Andrea Mosaico che gli ha indirizzato una lettera. "Le lunga esperienza di Giuseppe, i suoi valori, la sua capacità di dedicarsi a chi più ha bisogno – scrive Mosaico – mi permettono di affermare che realizzerà una grande annata nel pieno rispetto dell'etica e degli scopi del lionismo". Il 40° congresso del Distretto 108 La – che si è celebrato con votazione elettronica e durante il quale sono stati assegnati alcuni premi Melvin Jones tra cui agli scienziati Rino Rappuoli e Fabrizio Landi per i loro lavori sugli anticorpi monoclonali – ha visto eleggere oltre a Guerra anche i due Vice Governatori: sono Maria Raffaella Lambardi del Lions Club "Montalcino La Fortezza" e Alberto Carradori del Lions Club Pistoia.