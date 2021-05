Cronaca



Luccasenzabarriere: una mostra-contest per il logo dell'edizione 2022 di "Una marcia in più"

sabato, 29 maggio 2021, 15:14

di chiara grassini

"Una marcia in più" è il nuovo progetto presentato questa mattina dall'associazione Luccasenzabarriere e illustrato dal presidente Domenico Passalacqua che ha ringraziatato tutti gli sponsor i quali hanno consentito la realizzazione della manifestazione.



I protagonisti dell'iniziativa sono gli studenti dell'Isi Pertini di Lucca che, in occasione dell'edizione 2022, hanno ideato e realizzato i loghi esposti a palazzo delle Esposizioni in piazza San Martino. Le stampe sono di foto Alcide.



La mostra-challenge è visitabile il 29 e 30 maggio ma anche il 5 e il 6 giugno dalle 16 alle 19. Si accede da via del Molinetto. Si potrà votare il logo preferito e chi ottiene più voti riceverà come primo premio un Pc donato dall'azienda Time. Seguirà un premio di partecipazione, ovvero un paio di occhiali di Centrottica Lucca, uno degli sponsor.



Oltre a Domenico Passalcqua, erano presenti il presidente della Fondazione Banca Del Monte Andrea Palestini, l'assessore alle attività produttive del comune di Lucca Chiara Martini, la dirigente dell'isitituto Isi Pertini Daniela Venturi, Francesca Bini, dirigente scolastico del liceo Carducci di Viareggio, Luca Venturi ,il titolare di Centrottica Lucca Charles Di Benedetto, e Vania Della Bidia, testimonial onoraria dell'iniziativa.



"Sono contento perchè l'auditorium e il palazzo delle esposizioni sono stati messi a disposizione per la mostra che vede al centro dell'attenzione i giovani soprattutto in questo momento di riapertura" ha affermato Palestini.



Secondo Vania Della Bidia, coinvolgere gli studenti in questo progetto e dedicarsi alle mappature del territorio non è altro che un'esperienza formativa, e di crescita personale volta alla conoscenza e alla sensibilizzazione. Sempre secondo lei, mappare il territorio e coinvolgere i giovani è un'esperienza formativa, personale volta alla sensibilizzazione e alla conoscenza. In altri termini si tratta di un motivo di crescita.