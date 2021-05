Cronaca : piano di coreglia



L’ultimo toccante saluto all’onorevole Nedo Poli

giovedì, 20 maggio 2021, 17:29

di loreno bertolacci

Tanta gente commossa, nonostante le restrizioni della pandemia, per l’ultimo saluto a Nedo Lorenzo Poli. Oggi alle 15 la comunità di Piano di Coreglia, ma non solo, si è stretta intorno alla famiglia dell'onorevole, spentosi ieri nella sua abitazione, dopo una malattia, a soli 72 anni.



La funzione religiosa è stata concelebrata nella chiesa di Piano di Coreglia - dove Nedo viveva - dal parroco Don Giuseppe Andreozzi. Dopo la funzione, la salma è stata tumulata nel cimitero di Ghivizzano. Lascia la moglie, una figlia e il nipotino.



Un profondo dolore per tutti quelli che lo hanno conosciuto che, nello sgomento, lo hanno ricordato come una persona mite, semplice, sempre disponibile e sempre presente nel suo territorio che amava in modo particolare. Di professione consulente del lavoro, con uno studio conosciuto nella valle, era stato sindaco di Coreglia, consigliere nazionale de Partito Popolare Italiano, oltre che membro del consiglio nazionale della direzione e dell’ufficio politico Cdu e, in seguito, responsabile nazionale del dipartimento elettorale Udc.



Tanti altri incarichi politici come segretario regionale Cdu, e successivamente consigliere del ministero Buttiglione per le politiche comunitarie. E’ stato membro del consiglio di amministrazione Inps ed infine, nel 2006, eletto al Senato della Repubblica nel collegio della Toscana e nel 2008 alla Camera dei Deputati nella circoscrizione XII della Toscana.



Insomma, una carriera professionale e politica folgorante che, però, non gli ha mai fatto perdere la sua identità ed il suo modo di essere, semplice, a contatto con la gente e per la sua gente. Un politico - come lo hanno definito in molti - leale e collaborativo, sempre alla ricerca delle migliori soluzioni condivise per la collettività. Una persona attenta al proprio territorio e soprattutto alle problematiche del lavoro, che conosceva bene vista la sua lunga esperienza professionale. Sempre pronto ad ascoltare e confrontarsi, vivendo il suo impegno politico con passione e grande rispetto per le istituzioni.



Nedo è stato per tutti soprattutto un amico, garbato, intelligente e sempre pronto alla discussione e al chiarimento; un uomo delle istituzioni che ha dato moltissimo al nostro territorio, mantenendo sempre quell’elemento identitario che lo ha contraddistinto rispetto ad altri. Un modo di fare politica nel rispetto dell’avversario, degli altri e nell’interesse di tutti.



Messaggi di cordoglio sono giunti da tutte le forze politiche locali e parlamentari, da Vittorio Fantozzi a Raffaella Mariani, da Andrea Tagliasacchi a Elisa Montemagni, da Massimo Mallegni a Deborah Bergamini e Maurizio Marchetti, da Luca Menesini a Lorenzo Cesa e tanti altri.



Durante l'omelia, il parroco ha voluto rivolgersi alla figlia di Nedo, la quale ha salutato il padre con un ultimo bacio sulla fronte prima di morire.



Una scomparsa prematura quella dell’amico Nedo, che lascia un grande vuoto in chi lo conosceva bene come chi scrive. Un uomo, prima ancora che politico, come è stato definito. Esprimiamo vicinanza alla famiglia alla quale va tutto il nostro cordoglio, sia a titolo personale che a nome delle Gazzette.