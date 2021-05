Lutto per l'avvocato Storelli: è morta la madre Tina

Altri articoli in Cronaca

mercoledì, 19 maggio 2021, 17:05

La giunta Tambellini piazza panchine e colori arcobaleno, ma si dimentica le cose essenziali come la pulizia e il decoro: così questa mattina si presentava Via del Seminario angolo via di Piaggia con i sacchi Covid aperti e sparsi ovunque

mercoledì, 19 maggio 2021, 13:58

E' stata trovata questa mattina, ormai priva di vita, nella sua casa sopra il locale della sua vita, il Betty Blue in via del Gonfalone, Gloria Biancalana, uno dei personaggi più amati e conosciuti in città

mercoledì, 19 maggio 2021, 13:55

Continua l'attività del Servizio Assistenza Civile del VEOSPSS in provincia di Lucca. Donati test rapidi antigenici per il Covid-19, coperte e mascherine

mercoledì, 19 maggio 2021, 08:35

I carabinieri della stazione di Lucca , a conclusione indagini, hanno denunciato alla procura della Repubblica presso il tribunale di Lucca, per il reato di ricettazione in concorso, G.E. 45 anni, residente a Lucca, pregiudicato e B.A. 26 anni, maghrebino, abitante a Capannori, incensurato

martedì, 18 maggio 2021, 14:17

La dipendenza da Internet, nota anche come Internet Addiction Disorder (IAD), viene definita nel 1995 grazie allo psichiatra Ivan Golberg e fa parte di una nuova forma di dipendenze che consistono nell'uso smodato della tecnologia, nello specifico di Internet, che compromettono fortemente la vita delle persone

martedì, 18 maggio 2021, 14:08

Un signore di 80 anni è andato a fare rifornimento al distributore di benzina di via di Poggio a Lucca e, sulla colonnina, ha trovato un portafogli con all'interno documenti, bancomat, carta di credito e contanti per 1300 euro