Manifatturiamo: "Primo maggio, oggi si commemora la morte della città e del lavoro"

sabato, 1 maggio 2021, 13:17

Il gruppo 'Manifatturiamo' era presente questa mattina in piazza San Michele e davanti all'ex Manifattura Tabacchi in occasione della giornata del primo maggio.



"Ci ritroviamo oggi, primo maggio 2021 - esordisce il gruppo -, per lanciare un messaggio forte di ascolto, attenzione e solidarietà con le situazioni socio-economiche più fragili e precarie, con le persone e le famiglie più in difficoltà: c'è bisogno di aiuto reciproco, di coraggio e di determinazione per difendere i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici e il futuro dei nostri giovani e della nostra città. Parliamo di lavoratori e lavoratrici, disoccupati e disoccupate, precari e precarie, ma anche degli esercenti ignorati e delle piccole attività produttive sacrificate sull'altare del profitto delle grandi catene commerciali, delle multinazionali e del commercio on line".

"In questa logica - incalza - si inserisce anche il progetto della società immobiliare milanese Coima e della Fondazione CRL di accaparramento della parte sud dell'ex Manifattura Tabacchi di Lucca. Progetto che prevede la creazione di un grande centro commerciale nel cuore storico della nostra città, in collegamento con le Mura. Se non fermeremo questo progetto, fortemente voluto dall'amministrazione comunale, verrà disgregato per sempre il tradizionale tessuto economico del centro storico e numerose attività, già sofferenti a causa della crisi attuale, rischieranno la chiusura definitiva. Abbiamo più che mai bisogno di portare alla luce le vecchie e le nuove povertà e i giochi di potere sulla pelle della gente comune".

"Le risorse per garantire un futuro equo e sostenibile a tutte e a tutti - conclude - ci sono, serve la volontà politica di usarle, non nell'interesse di pochi, ma di molti".