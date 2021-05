Muore sub durante una immersione davanti al Castello del Boccale

Altri articoli in Cronaca

domenica, 9 maggio 2021, 18:43

La polizia ha denunciato due albanesi di 20 e 25 anni, regolarmente soggiornanti in Italia, per spaccio di sostanze stupefacenti

domenica, 9 maggio 2021, 18:33

Ha fatto rientro in nottata con un aereo militare, una famiglia fiorentina bloccata in India dalla pandemia. Enzo Galli e Simonetta Filippini, entrambi di Campi Bisenzio, erano da giorni imprigionati nella capitale Nuova Delhi a causa del covid che sta devastando il paese

domenica, 9 maggio 2021, 08:55

La voglia di stare insieme, di ridere, scherzare e ballare, il tutto sorvegliato dalle forze dell’ordine e tenuto sotto controllo. Il capoluogo toscano si è riunito per partecipare all’evento organizzato da #IoApro con l’obiettivo di una reale ripartenza. VIDEO

domenica, 9 maggio 2021, 08:45

La polemica idiota sul bacio del Principe a Biancaneve, da censurare perché lei non era consenziente (!!), è solo l'ultimo episodio della delirante saga del Politicamente Corretto. Sarebbe bene seppellirla con una sonora risata, condita da un altrettanto sonoro "vaffa", invece di ergersi a ipocriti paladini di un Pensiero Unico...

sabato, 8 maggio 2021, 09:37

Oggi in tutto il mondo si celebra la Giornata mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa: un'occasione di festa per celebrare l'idea del fondatore Henry Dunant e lo spirito di sacrifico e abnegazione dei 17 milioni di volontari, di cui oltre 160mila solo in Italia

venerdì, 7 maggio 2021, 22:45

L'avvocato Riccardo Gambi, legale sia del titolare del Caffè Tessieri sia dei genitori dei due adolescenti che, essendosi sentiti male, avevano chiesto di poter entrare nel bar di via S. Croce, deciso ad andare fino in fondo contro questa vergogna