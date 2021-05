Cronaca



Nascondono la coca nella mascherina, denunciati due albanesi

domenica, 9 maggio 2021, 18:43

La polizia ha denunciato due albanesi di 20 e 25 anni, regolarmente soggiornanti in Italia, per spaccio di sostanze stupefacenti.

Intorno alle 13, ad Antraccoli, gli operatori della volante hanno controllato di un’auto e i suoi passeggeri. Il nervosismo mostrato dai due occupanti ha indotto i poliziotti ad approfondire il controllo eseguendo la perquisizione dei due soggetti e dell’auto, trovando, all’interno della mascherina di uno dei due, sei involucri di cocaina (6 grammi), pronta per lo spaccio e 190 euro in contanti in banconote di piccolo taglio.

Nella successiva perquisizione domiciliare, inoltre, gli operatori hanno rinvenuto altri 1000 euro, probabile provento di spaccio, che sono stati sequestrati

I due sono stati denunciati e dovranno rispondere di spaccio di sostanza stupefacente.